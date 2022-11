Damiano dei Maneskin infuriato ferma il concerto: fan spiazzati

Damiano dei Maneskin ha fermato il concerto in corso e, infuriato, si è rivolto alla folla. Ecco cosa è successo

Damiano dei Maneskin ha sorpreso tutti con un gesto inaspettato. Durante il live a Città del Messico al Pepsi Center WTC dello scorso 26 ottobre, il leader della band italiana più famosa al mondo ha fermato il concerto in corso. Nessuno all'inizio capiva che cosa stava accadendo, dal momento che il cantante, anziché attaccare il pezzo che intanto i musicisti del gruppo avevano cominciato a suonare, esitava, visibilmente nervoso. Guardava verso la folla, proprio sotto il palco sul quale si stava esibendo, e a tutti in poco tempo è parso chiaro che qualcosa non andava.

Damiano dei Maneskin, infatti, con un'espressione scura in viso, continuava a passarsi nervosamente le mani tra i capelli, stringendo forte tra le mani il microfono senza, però, intonare la canzone in scaletta che intanto tutti avevano già riconosciuto.

Attimi di tensione sullo stage, dal momento che né la bassista Victoria né il chitarrista Thomas né il batterista Ethan capivano, dalle loro postazioni, che cosa frenasse Damiano dal continuare il suo spettacolo. Quando finalmente il frontman si inginocchia e parla al microfono la situazione si è chiarita.

Damiano dei Maneskin infuriato durante un concerto: "Fermate la musica"

"Stop, stop! Fermate la musica", esclama Damiano in inglese. Il cantante si rende conto che ai piedi del palco qualcuno si è sentito male. Ma la folla intorno al fan collassato non si è accorta di niente, perciò il giovane leader dei Maneskin non ci pensa due volte e interviene personalmente. Dapprima urla inginocchiato dal palco e, gesticolando in direzione di un gruppo di fan, dice loro di far spazio e di lasciare che chi sta male. "C'è qualcuno che sta male e hai bisogno d'aiuto: non sto scherzando", dice poi Damiano inforcando il microfono. A quel punto è partito un applauso scrosciante in direzione del cantante, il cui gesto è stato molto apprezzato.

Il musicista romano è apparso infuriato verso chi non prendeva sul serio le sue richieste, lasciandosi anche andare a qualche parolaccia dettata dall'agitazione del momento. Per poi aggiungere, più calmo: "Chi sta male deve essere assistito, e voi fan fate attenzione". Il video che ritrae il momento in cui Damiano ha fermato il concerto è diventato in poche ore virale.

