L'ossessione di Ilary Blasi: l'ex moglie di Francesco Totti non riesce a resistere

La conduttrice dell'Isola dei Famosi è una grande appassionata di tendenze: ecco qual è una delle sue ossessioni più grandi con cui ispira milioni di follower.

Sono mesi che la vita sentimentale di Ilary Blasi è su tutte le copertine di gossip e la conduttrice non sembra sottrarsi alla cronaca rosa. Sui social infatti Ilary ha deciso di non sparire e continua a pubblicare attimi della sua vita privata, di momenti in compagnia dei figli e anche dei suoi outfit. Mai quanto in questo periodo la Blasi è diventata molto social e ha deciso di condividere con i suoi fan anche i suoi look più trasgressivi.

Ilary e Francesco Totti dopo quasi vent'anni di matrimonio e tre splendidi figli hanno deciso di separarsi ufficialmente. Tutto è cominciato con una fuga di notizie arrivate lo scorso inverno e poi smentite ma non è tutto. Dopo alcuni mesi di chiacchiere da bar e anticipazioni è arrivato il comunicato stampa dei due. Nonostante il grande amore che li ha legati per anni non sono riusciti ad avviare un divorzio pacifico ed è cominciata una guerra mediatica molto spietata. Francesco ha ricominciato insieme alla sua nuova fiamma Noemi Bocchi mentre Ilary si dedica ai suoi figli e al suo lavoro. C'è una vera e propria ossessione che riguarda la Blasi e che ha deciso di condividere con i suoi follower.

Ilary Blasi passione unghie: la manicure perfetta secondo l'ex moglie di Francesco Totti

La conduttrice dell'Isola dei famosi condivide sui social le ultimissime tendenze in fatto di moda ma che riguardano anche il make-up e la manicure. Proprio quest'ultima è una delle più grandi passioni di Ilary e ha deciso di condividere su Instagram la sua ultimissima creazione che a quanto pare è la moda del momento.

Dopo Chiara Ferragni anche Ilary Blasi ha scelto una manicure total black da abbinare ai suoi look. Molto spesso la conduttrice pubblica gli scatti delle sue creazioni sulle unghie, una passione che è diventata quasi un'ossessione ma che soprattutto adora condividere con i suoi fan. Ilary è indubbiamente anche un'icona di stile e trasgressione, quando è in onda con l'Isola dei Famosi il pubblico attende sempre con ansia i suoi outfit. La manicure nera è dunque la nuova tendenza dell'autunno 2022 e la Blasi ha deciso di riproporla ancora una volta, cosa sceglierà invece per il prossimo Natale? Lo scopriremo sicuramente attraverso i suoi canali social.

