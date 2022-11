Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Salerno e Avellino

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Salerno e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo di Napoli oggi è: pioggia debole. La temperatura media è 17.26°C, la temperatura minima è 13.2°C e la temperatura massima è 19.77°C. Il vento sta soffiando a una velocità di 5.14 km/h ed il cielo è molto nuvoloso (almeno il 23% delle volte). Oggi a Napoli pioverà debolmente. La temperatura media sarà di 17.26°C, la temperatura minima di 13.2°C e la temperatura massima di 19.77°C.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è caratterizzato da una pioggia moderata con umidità del 80% e una temperatura media di 12.98°C. La minima è di 10.87°C mentre la massima raggiunge i 14.6°C. Il vento soffia con una velocità media di 4.27 km/h e l'86% della città è ricoperto da nubi Oggi è possibile vestirsi a strati, portare un ombrello e un cappello in caso di pioggia e sfruttare la giornata per stare al chiuso.

Caserta

Oggi a Caserta il tempo sarà caratterizzato da piogge leggere, una temperatura media di 16.56°C, una temperatura minima di 12.7°C e una temperatura massima di 19.19°C. Il vento avrà velocità media di 2.55km/h ed una percentuale di nuvolosità del 46%. Oggi a Caserta potrete dedicarvi alle attività all'aperto solo nelle ore mattutine, quando il cielo sarà ancora coperto da nuvolosità. Nel pomeriggio e in serata il tempo peggiorerà ulteriormente a causa delle piogge, che renderanno le strade molto viscide. La temperatura si manterrà comunque su valori abbastanza miti.

Salerno

Il meteo per la città di Salerno è caratterizzato da pioggia moderata e umidità alta. Le temperature medie sono di 10.41°C, con una minima di 7.6°C e una massima di 13.13°C. Il vento solitamente soffia a 2.47 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è del 87%. Oggi a Salerno è prevista pioggia moderata e umidità alta, con temperature medie di 10.41°C, massima 13.13°C e minima 7.6°C. Il vento sarà debole e la percentuale di nuvolosità alta.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è in forte Pioggia con umidità al 75%. La temperatura media è di 13.41°C mentre la temperatura minima è di 10.29°C. La temperatura massima è di 15.2°C e la velocità del vento si aggira attorno ai 8.62 km/h. La percentuale di nuvolosità è alta, 83%. METEO BENEvento: oggi c’è forte pioggia. La temperatura media è 13.41°C, la minima è 10.29°C e la massima è 15.2°C

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum prevede una mattinata caratterizzata da piogge moderate, seguita da un pomeriggio con cielo nuvoloso e temperature medie tra i 15°C e gli 18°C. L'umidità sarà molto alta, tra l'81% e il 91%, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 3 km/h. La percentuale di nuvolosità sarà molto elevata, tra il 74% e l'86%. Oggi è consigliabile: In base alle previsioni meteo, oggi potrebbe essere un buon giorno per rimanere in casa.