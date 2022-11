Desideri una pelle perfetta? Ecco quali sono i due frutti da mangiare ogni giorno

Con l'avanzare dell'età la pelle comincia ad aver bisogno di cure specifiche per combattere i segni del tempo: ecco i due frutti di cui non puoi fare a meno.

L'alimentazione è fondamentale per la cura della pelle che con l'avanzare dell'età ha bisogno di cure specifiche per eliminare i segni del tempo. La formazione di rughe è inevitabile ma quello che possiamo fare per avere una pelle sana e curarla già a partire dai 25 anni e non trascurare quest'aspetto fino ai 40. Per questo motivo ci sono alcuni segreti da cogliere al volo a partire dalla skin care fino all'alimentazione.

Innanzitutto dobbiamo ricordare di struccare sempre la pelle e detergerla nel modo giusto. Il viso non va assolutamente lavato con il sapone ma con il detergente giusto e delicato anche quando non siamo truccate al mattino. Dopo la detersione dobbiamo utilizzare in modo stabile sieri e creme viso ogni giorno ma attenzione, il segreto è quello di scegliere prodotti adatti al nostro tipo di pelle. Anche l'alimentazione è però fondamentale per curare i segno del tempo e ci sono due frutti che se mangiati regolarmente ci aiuteranno a mantenerla giovane.

Papaya e Avocado sono i due alleati della pelle: ecco perché e in che modo mangiarli

Per aiutare la nostra pelle e restare giovane è fondamentale anche mantenere un'alimentazione corretta che possa aiutare ad avere un aspetto più giovane. Il primo frutto di cui non possiamo fare a meno è la Papaya, una pianta che agisce sulla pelle rendendola più elastica e luminosa ma non solo. Questo frutto molto saporito da mangiare anche fresco come spuntino ha una capacità calmante e decongestionante che lo rende ideale per la pelle. Come se non bastasse è anche un frutto purificante e aiuta la pelle a rigenerarsi, insomma si tratta di un vero alleato per la pelle.

Il secondo frutto di cui non possiamo fare assolutamente a meno per attenuare i segni del tempo è l'avocado, protagonista di moltissime ricette gustose. Questo frutto combatte l'invecchiamento ma non solo, aiuta la pelle a proteggersi dalla secchezza e aiuta l'idratazione, insomma anche questo è fondamentale per avere una pelle sana e bella. In questo caso possiamo mangiarlo in diversi modi anche molto gustosi o aggiungerlo alle nostre insalate.

