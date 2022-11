Mina Settembre 2, anticipazioni ultima puntata: la scelta di Domenico stupirà tutti

L'ultima puntata di Mina Settembre è attesa su Rai Uno domenica 6 novembre: ecco le anticipazioni dei protagonisti per un finale tutto da scoprire.

Anche le avventure di Mina Settembre stanno per terminare dopo una seconda stagione che ha collezionato numeri in share da record. Serena Rossi e il suo immancabile cappottino rosso sono finalmente ritornati tra le strade della città di Napoli alle prese con problemi di cuore e affari di famiglia irrisolti. Dopo un inizio quasi idilliaco il mondo di Mina ha cominciato a sgretolarsi con la consapevolezza che il suo matrimonio con Claudio era finito.

A sorprendere è il ritorno di Domenico al consultorio che però nel frattempo ha deciso di frequentare un'altra donna, per altro ex terapeuta di Mina e nuova protagonista della fiction. Colorano il quadro Marisa Laurito nei panni di Zia Rosa ma anche Marina Confalone che in questa stagione affronta un ruolo molto misterioso. Nell'ultima puntata tutti i nodi verranno al pettine finalmente, scopriremo cosa nasconde Olga ma anche cosa deciderà Domenico. Ecco le anticipazioni che gli stesso attori hanno deciso di condividere con il pubblico della serie tv.

L'ultima puntata di Mina Settembre: nulla resterà irrisolto

Finalmente anche la storia d'amore tra Mina e Domenico avrà il suo epilogo, resta da capire se sarà positivo per la coppia o se li allontanerà per sempre. Anche il velo di mistero su ciò che è accaduto a Olga resta un punto interrogativo da risolvere nell'ultimo appuntamento della stagione. Perché Olga si nasconde da tutti? Il suo comportamento ha per caso a che fare con la storia tra Irene e suo marito?

Insomma ci sono ancora troppi dubbi e il cuore di Domenico si aggiunge a quelli quasi impossibili da risolvere. Fino a questo momento abbiamo visto sempre Mina dover scegliere chi amare ma questa volta tutto è nelle mani del ginecologo interpretato da Giuseppe Zeno. La Rossi ha però svelato un'anticipazione, la seconda stagione sarà risolutiva. Questo significa che al contrario della prima questa volta ci sarà una decisione netta e il famoso finale che tutti ci meritiamo. Al contrario della prima stagione questa sembra proprio che sia la volta buona per vedere Mina scegliere e intraprendere la sua strada. Non resta che attendere, metterci comodi e goderci l'ultimo imperdibile appuntamento con Mina Settembre.

LEGGI ANCHE>>>Mina Settembre 2, Serena Rossi: "Vi dico chi è la mia migliore amica nella vita reale", è un'attrice famosissima