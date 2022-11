Clio Make-Up bacchetta tutti con le regole sul mascara: "Non dovete assolutamente farlo"

La regina del make-up ha deciso di rivelare a tutti qual è l'errore da non commettere quando applichiamo il mascara: ecco di cosa si tratta.

Clio Make-up è tra le influencer e imprenditrici più famose in Italia e all'estero. Con i suoi tutorial ha completamente rivoluzionato il modo di concepire il make-up e l'utilizzo dei tantissimi prodotti. Clio da qualche anno è anche madrina di una linea di cosmetici che stanno spopolando e ogni anno non mancano le nuove uscite con prodotti tutti da scoprire. L'ultima creazione dell'imprenditrice è un mascara, stiamo parlando del 360 Flip.

In occasione dell'uscita di questo nuovo prodotto Clio ha deciso di regalare ai suoi follower alcune indicazioni su come utilizzare il mascara. Cominciamo subito col dire che si tratta di uno dei prodotti più utilizzati nel make-up e in alcuni casi indispensabile. Senza mascara l'occhio appare poco definito e l'effetto finale non è assolutamente paragonabile anche solo a una passata. Per questo motivo però è importante applicarlo con le regole giuste, ecco quali sono le indicazioni di Clio per il corretto uso di questo prodotto.

Clio Make-Up e il segreto del mascara: niente aria nel tubetto e movimenti delicati

Il nuovo mascara di Clio è già un successo e permette di definire ogni angolo delle ciglia con un colore che è molto intenso. Il 360 Flip è solo l'ultima creazione di Clio che riesce a stupire ogni volta con i suoi prodotti ma scopriamo qual è la regola da rispettare per ottenere non solo un effetto super definito ma anche per conservare il mascara al meglio.

Clio innanzitutto mette in guardia i suoi follower con una tips: mai far entrare aria nel mascara altrimenti si secca. Il modo peggiore in questo caso per prelevare il prodotto è quello di inserire delicatamente il pennellino all'interno del mascara e non agitarlo eccessivamente. Dobbiamo poi ricordarci di utilizzare il mascara anche con la punta soprattutto per gli angoli interni e esterni delle ciglia senza mai trascurarli. In questo modo la definizione che cerchiamo non sarà solo destinata a una parte dell'occhio.

Le regole di Clio sono fondamentali per permettere al mascara di conservarsi a lungo e non lasciare che si secchi dopo pochi utilizzi. Con qualche piccola attenzione possiamo infatti far durare il più possibile i prodotti per il nostro make-up.

