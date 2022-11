Mode autunnali, il ritorno della cravatta: il must have lanciato da Chiara Ferragni

La cravatta è tra gli accessori più di tendenza per questo autunno: a indossarla per prima è Chiara Ferragni

E' un intramontabile e indiscusso simbolo di eleganza nell'abbigliamento maschile, ma oggi, con il riaffermarmi della sessualità fluida, è anche il simbolo della libertà sessuale. La cravatta torna ad essere tra gli accessori immancabili nei nostri armadi, il must have dell'autunno 2022. Rilanciato in particolare nelle ultime fashion week, sia maschili che, in modo particolare, femminili, la cravatta smette finalmente di essere il solo simbolo del man in power e viene sdoganato e inserito nel womenswear come simbolo di ribellione.

Come tutti gli accessori, l'effetto della cravatta dipende da chi e da come lo si indossa. Ma che dimostra senza dubbio il carattere forte e intraprendente di chi la porta al collo. Tra le prime a rilanciare questa tendenza è stata la nota influencer e imprenditrice di Cremona Chiara Ferragni. Da sempre antesignana di capi poi diventati di moda e molto attenta ai trend, la moglie di Fedez osa e propone uno scatto di lei in versione androgina. Make up essenziale, semplice ma efficace, per un look impeccabile. Al collo, una preziosa cravatta total black dalla punta squadrata firmata Sportmax. Con indosso la quale la Ferragni ha rivelato di essersi sentita la più cool di tutte.

Il nuovo accessorio dell'autunno 2022: la cravatta per un look genderless e ribelle

C'è chi sceglie di portarla lunga e chi, come la Ferragni corta. In questo caso la cravatta, oltre che da Sportmax, è stata accorciata anche da altri stilisti che scelgono di giocare con questo accessorio, come Ralph Lauren e Jacquemus.

Si può giocare in tanti modi con quello che è un capo dalle mille sfaccettature, veicolo di messaggi sociali di emancipazione sessuale della donna, ma anche come semplice marchio di eleganza. Le opzioni sono numerose, anche grazie al fatto che la cravatta può essere realizzata utilizzando svariate forme e tessuti. Oltre alla Ferragni l'abbiamo visto indossare anche dalla super modella Irina Shayk, che ha sfoggiato di recente un look completamente da uomo, con completo e cravatta e una camicia in bianco.

Sceglie di indossare la cravatta anche la brava attrice Emma Watson, vestita per dalla maison di alta moda Prada. La tendenza non sfugge nemmeno alla modella Bella Hadid, che di recente è apparsa in compagnia del suo fidanzato in un look con camicia bianca e cravatta nera.

