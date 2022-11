"Ho paura dell'aereo": Arianna Montefiori e l'esilarante siparietto con Briga

Arianna Montefiori protagonista di un divertente sketch con il marito Mattia Briga prima di volare in Spagna. La paura dell'aereo si trasforma in un dolce momento di coppia

E' una delle attrici emergenti più amate, e nella vita privata conquista tutti con il suo sorriso e la sua dolcezza. Stiamo parlando di Arianna Montefiori, star della serie 'Il Paradiso delle signore', e interessante astro nascente del panorama nazionale. Nonché intima amica dell'attrice Diana Del Bufalo, con cui da anni condivide tutti i momenti più importanti della sua vita. Come il matrimonio con il cantante rapper Briga, ex concorrente di 'Amici', con il quale Arianna è convolata a nozze l'anno scorso.

Ed è proprio il neo marito il protagonista di gran parte dei contenuti che la bella attrice condivide sul suo profilo Instagram, dal quale informa i suoi follower circa le sue attività e le sue più intime paure. Come quella di salire a bordo di un aereo.

L'ultimo, esilarante siparietto di Arianna Montefiori e Briga (nome d'arte di Mattia Briga) è quello che li ha visti protagonisti mentre, in procinto di volare verso Madrid, condividono sui social gli ultimi istanti prima del decollo. Arianna ha paura di volare: un timore che ha da sempre condiviso con i suoi follower, che provano a darle coraggio per superare questa paura che talvolta le rende difficile il pensiero di viaggiare da un paese all'altro.

"Ho paura dell'aereo": Arianna Montefiori e Briga sull'aereo formano una coppia tutta da ridere

Questa volta si è decisa ed è volata in Spagna insieme al suo amato. Il quale adora prenderla in giro scherzosamente, e il risultato è davvero divertente.

Nella storia Instagram condivisa da Briga prima del decollo, si vede Arianna che si allena a dire la frase: "Ho paura dell'aereo" in lingua spagnola, in modo da risultare comprensibile al personale di hostess a bordo. L'attrice però non riesce a scandire bene la frase, e scoppia a ridere ad ogni parola, e i sorrisi si trasformano in dolci baci di intesa.

"Il sorriso le è tornato appena è arrivato da mangiare": questa la frase a corredo dello scatto successivo poi pubblicato da Mattia Briga, che ritrae la coppia che, felice, si gode un pranzetto in prima classe. Le paure di Arianna sembrano momentaneamente messe da parte grazie alle attenzioni e alle battute divertenti del marito e, soprattutto, a uno squisito pasto a bordo prima di atterrare nella capitale spagnola.

