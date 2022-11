Anticipazioni Vincenzo Malinconico, scontro tra Nives e Alessandra: ecco cosa succederà

La penultima puntata di Vincenzo Malinconico avvocato d'insuccesso è pronta a debuttare su Rai Uno: ecco cosa accadrà tra Nives e Alessandra.

Massimiliano Gallo ha nuovamente conquistato il pubblico di Rai Uno con la nuova e scoppiettante fiction tratta dai romanzi di Diego De Silva. Stiamo ovviamente parlando di Vincenzo Malinconico avvocato d'insuccesso che in realtà è partito alla grande in fatto di share. Gallo era già protagonista della serie tv campione di ascolti Imma Tataranni e sempre di giovedì è ritornato alla carica con una storia tutta nuova.

Siamo abituati a vedere i protagonisti delle fiction come degli eroi pronti a tutto pur di scoprire la verità e molto sicuri del loro ruolo nella società. Questa volta il protagonista è invece un disadattato a tutti gli effetti, un avvocato campione di fallimenti non solo in tribunale ma anche in amore.

Nonostante la sua particolare personalità Malinconico riesce però a raggiungere la verità preso dalle storie dei suoi clienti e anche in amore non se la cava malissimo. Mentre Nives, la sua ex moglie desidera ricostruire il loro matrimonio, Vincenzo incontra Alessandra, collega e donna bellissima di cui si è innamorato perdutamente. Questa sera in prima serata andrà in onda la penultima puntata della serie e si prevede uno scontro davvero inaspettato.

Vincenzo Malinconico avvocato d'insuccesso: è scontro tra Nives e Alessandra

Manca pochissimo al finale di stagione, la serie prevede infatti quattro appuntamenti per un totale di otto episodi ma è quasi certa la conferma della seconda stagione. Tutto o quasi resterà probabilmente appeso a un filo ma i telespettatori sperano almeno nella risoluzione del caso su cui sta indagando l'avvocato. Malinconico è intenzionato a scoprire la verità sulla morte di una giovane ragazza e finalmente nella puntata di questa sera riuscirà a vederci chiaro.

Gli avvenimenti che lo porteranno sulle orme dell'assassino lo esporranno anche a un successo mediatico inaspettato. Malinconico sarà invitato infatti da Bruno Vespa per parlare del caso e quale occasione migliore per farsi accompagnare dalla donna della sua vita? Peccato che Alessandra e Nives si contenderanno il posto al fianco dell'avvocato che con fare impacciato si ritroverà a fronteggiare le due donne.

Prima di questa sera le due non si erano mai incontrate e a quanto rivelano le anticipazioni non sarà un ritrovo in amicizia. Nives è intenzionata a riprendersi suo marito dopo averlo lasciato per un altro uomo, mentre Alessandra si è perdutamente innamorata di lui. Il pubblico tifa per la giovane avvocata dai capelli biondi, riuscirà a spuntarla?

