Pasta col tonno, la ricetta preferita dei fuorisede: da oggi ha un tocco in più

La pasta col tonno è una delle ricette più amate dagli studenti fuori sede: facile, veloce ed economica oggi vi proponiamo la versione gourmet.

La pasta col tonno è un piatto semplicissimo da preparare e soprattutto stando a diverse dicerie sembra essere anche il preferito di tantissimi studenti fuorisede. Del resto dobbiamo ammettere che la pasta col tonno è uno dei piatti più economici e gustosi. Una volta cotta la pasta basta solo svuotare il tonno scolato, un giro di olio a crudo e il gioco è fatto.

C'è inoltre chi preferisce il tonno direttamente scolato e chi invece preferisce cuocerlo per pochi minuti in padella con un filo d'olio, aglio e qualche cappero. A onor del vero, dobbiamo dire che seppur nasca come piatto velocissimo da preparare, c'è a chi piace particolarmente questo abbinamento e preferisce condirlo anche con la salsa.

La ricetta in questo caso è completamente diversa. In una padella con un filo d'olio si fa rosolare dello scalogno, dopo si aggiunge la salsa e per ultimo il tonno scolato. Bastano solo due tre minuti di cottura del tonno. Si scola poi la pasta e con un filo di acqua di cottura si inizia a mescolare il tutto. Questo rende il piatto super cremoso e gustoso ma noi vogliamo suggerirvi una ricetta decisamente più gourmet.

Pasta col tonno: ecco la versione gourmet che devi assolutamente provare. È semplicissima da preparare

Questa ricetta è suggerita dall'esperta foodblogger Benedetta Rossi. L'esperta propone una versione veramente particolare. Innanzitutto consiglia come formato di pasta le mezze maniche e come condimento, oltre il tonno anche la mela e lo scalogno. Questa ricetta non deve assolutamente spaventarvi. L'accostamento è tipico delle marche, così come suggerisce Benedetta ed è davvero semplicissimo da preparare.

Come mela Benedetta suggerisce di usare le verdi che con il retrogusto acidulo creano un perfetto contrasto. Caramellate le cipolle mentre le mele noi vi suggeriamo di lavarle bene e tagliarle finemente a julienne con tutta la buccia. Successivamente aggiungetele alle cipolle e un filo di acqua di cottura. Scolate la pasta e aggiungete per ultimo il tonno che in questo caso vi suggeriamo acquistare al naturale. Un piatto decisamente diverso e per chi vuole seguire la tipica ricetta delle marche prima di servire niente giro di olio a crudo ma giro di miele!

LEGGI ANCHE:Alessia Marcuzzi: "Pasta non pasta", ecco la ricetta per i sedanini alle lenticchie