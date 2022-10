Nicolas Vaporidis dichiara in che rapporti si trova con gli ex naufraghi: "Sento tutti tranne.."

Nicolas Vaporidis dichiara in che rapporti è rimasto con gli altri naufraghi. Ecco con chi si sente e con chi ha perso i rapporti.

Nicolas Vaporidis è tornato a casa con il premio di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi. L'attore di 'Notte prima degli esami' aveva deciso da un po' di tempo di abbandonare non solo le telecamere e i set ma anche l'Italia. Si era infatti trasferito a Londra dove ha aperto una trattoria romana. Chiamato dalla produzione ha accettato di partecipare al reality di sopravvivenza. Inizialmente ha anche litigato con l'opinionista Vladimir Luxuria, ma il suo percorso ha fatto ricredere tutti. Alcuni hanno veramente apprezzato anche la sua amicizia con i fratelli Tavassi, in particolare con Edoardo. Nicolas ha sofferto molto per il ritiro di Edoardo dichiarando che insieme sognavano non solo la finale ma anche affrontare il viaggio di ritorno tutti insieme e la prima cena con primo secondo e contorno.

Nicolas Vaporidis e il rapporto con gli ex naufraghi. Il vincitore rompe il silenzio

Nicolas è ritornato alla sua vita di sempre a Londra ma sicuramente oltre al montepremi e la vittoria ha conquistato due fratelli. L'attore ha ricevuto in diretta una lettera di Edoardo e Guendalina che durante la finale l'hanno sostenuto e gito con lui proprio come se avessero vinto loro. Edoardo ovviamente non si è fatto ripetere l'invito due volte e quest'estate tra un controllo e l'altro per il ginocchio si è visto anche con il suo amico a Londra conoscendo la sua ragazza e mangiando e giudicando le pietanze della sua trattoria romana. Sappiamo quindi che con il Tavassi il rapporto continua ad essere 'vivo' ancora oggi ma tutti gli altri ex concorrenti? Questa è una domanda che incuriosisce anche i fan e Nicolas ha finalmente rotto il silenzio.

Nicolas Vaporidis riceve una domanda proprio su i suoi ex colleghi. Nomina Guendalina, Alessandro e Carmen, dice di aver incontrato Roger quando è andato in Brasile per girare un film. Si commenta le storie con Estefania e poi dichiara: "Bhe più o meno basta... a no c'è coso, come si chiama il fratello di Guendalina?", chiede ironicamente riferendosi ovviamente ad Edoardo. Tantissimi Famosi arrivati in finale come ad esempio Luca e Mercedesz non sono stati mansionati. Avranno chiuso definitivamente i rapporti dopo il reality?

