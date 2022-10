Lady D, i suoi look sono stati ricreati alla perfezione per la nuova uscita di The Crown 5

Novembre è ormai alle porte e con esso si avvicina il conto alla rovescia per la quinta stagione di The Crown.

La serie di Netflix ha riscosso in questi anni tantissimo successo. Del resto tutti sono affascinati dalla monarchia inglese che è una tra le più longeve al mondo. Tutto parte da quando Elisabetta ha deciso di sposare Filippo. Dal suo matrimonio all'incoronazione abbiamo vissuto nelle prime serie i periodi più eclatanti. Alcuni scandali sono stati ovviamente romanzati anche se a molti piace credere che la serie rivela alcuni segreti inconfessabili della Royal Family. Nell'ultima stagione abbiamo visto un giovane Carlo che si frequenta prima con Camilla, costretta a lasciarlo e a sposare Andrea mettendo su famiglia per non poter avere più possibilità di una vita insieme al suo Re. Eppure oggi la stessa ha ottenuto il titolo di Regina Consorte nella realtà.

Abbiamo conosciuto anche nell'ultima stagione Diana che ha conquistato con la sua simpatia Carlo. Anche i primi dissapori della coppia sono stati messi in mostra e il Principe William ha dichiarano che non ha apprezzato il modo in cui è stata portata in scena la madre. Ora ci prepariamo per la stagione più scottante: quella della ribellione di Diana, del divorzio e soprattutto della sua morte.

Lady Diana, anche i suoi look sono stati replicati alla perfezione: dagli eventi più importanti alle occasioni più casual

Tutti stavano aspettando l'inizio di questa nuova stagione che si rivela anche la più scottante. A Novembre dovrebbe inoltre uscire il libro del Principe Harry che pare abbia scoperto dettagli sino ad oggi tenuti nascosti sulla morte della mamma a Parigi. I fan della monarchia e soprattutto della serie: immaginano di vedere un vero e proprio colpo di scena in cui lo stesse Harry metterà a disposizione questi nuovi dettagli per scoprire la verità. Del resto Harry e Meghan hanno firmato un contratto milionario con la piattaforma streaming quindi non possiamo escludere l'idea che assisteremo a un vero e proprio colpo di scena. Per ora dobbiamo accontentarci del Trailer. In questo abbiamo notato tantissimi look della principessa del popolo che sono identici a quelli che realmente ha indossato Lady Diana.

Immancabile il suo tailleur rosso che ha indossato nel 1995. La donna aveva appena divorziato dal futuro Re e aveva deciso di cambiare il suo stile. Questi completi rappresentavano la sua idea di donna indipendente. Questo capo iconico è stato perfettamente replicato mentre altri sono sempre fedeli al suo stile ma non perfettamente identici.

