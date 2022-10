Meteo del giorno: farà caldo a Napoli e Caserta?

Bentornati amici lettori di Eccellenze Meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Napoli e Caserta e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo di Napoli per domani è previsto essere variabile, con cieli coperti da nubi sparse e una temperatura media di 23.37°C. La temperatura massima raggiungerà i 24.48°C, mentre la minima 16.93°C. Il vento sarà debole e avrà una velocità di 2.35km/h. La percentuale di nuvolosità sarà del 50%. Oggi in base a questo meteo è possibile fare: Una passeggiata al parco o in centro città, oppure giocare con i bambini all'aria aperta.

Avellino

Il meteo per Avellino è: nuvolosità sparse. La temperatura media è di 23.75°C, la temperatura minima è di 13.82°C e la temperatura massima è di 25.54°C. L'umidità media è al 39% e la velocità del vento è di 1.44 km/h. La percentuale di nuvolosità è del 44%. Nella giornata odierna non c'è una attività che si addica in particolar modo a questo meteo.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta è: nuvoloso, con le nubi che assumono un aspetto accidentato. La temperatura media è di 25.28°C, la temperatura minima è di 15.04°C mentre quella massima raggiunge i 27.51°C. L'umidità media è pari al 38% e il vento soffia con una velocità media di 1.71km/h. La percentuale di nuvolosità si attesta intorno al 55%.

Salerno

Il meteo per Salerno prevede pochi nuvoloni, un'umidità del 33%, una temperatura media di 23.85°C, una temperatura minima di 10.93°C, una temperatura massima di 24.6°C e un vento medio di 2.28 km/h. La percentuale di nuvolosità è stimata essere al 22%.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è: few clouds, umidità: 39%, temperatura media: 24.17 °C, temperatura minima: 15.81 °C, temperatura massima: 26.39 °C, velocità del vento: 2.25 km/h, percentuale di nuvolosità: 17%. Il tempo oggi è bello, quindi si può andare al parco o fare una passeggiata in città.

Paeestum

Il meteo per Paestum indica che ci saranno pochi nuvoloni in cielo, l'umidità sarà del 42%, la temperatura media si aggirerà intorno ai 24.49°C, la temperatura minima sarà di 14.99°C mentre quella massima toccherà i 24.61°C. La velocità del vento sarà di circa 2.32 km/h, e la percentuale di nuvolosità sarà pari al 13%.