GF Vip7, Giaele De Donà: "Mi sta bene essere un tuo giochino per passare il tempo"

Giaele De Donà, la dichiarazione durante la puntata che nessuno si aspettava. La donna dopo il matrimonio libero si propone come giochino.

Giaele De Donà è entrata nella casa del Grande Fratello con una clip che ha fatto rabbrividire alcuni coinquilini. La donna ha infatti dichiarato che il suo era un matrimonio libero. I due stanno insieme sei mesi mentre per la restante metà dell'anno hanno deciso di vivere separati. Giaele dice che non ha nessun problema se suo marito si frequenta con altre donne e lei può fare lo stesso: l'importante è che sia solo una questione fisica e non sentimentale e duratura nel tempo.

Giaele però non aveva immaginato che nella casa del Grande Fratello avrebbe incontrato un uomo che avrebbe messo a rischio il suo matrimonio. Si tratta di Antonino Spinalbese che entra nella casa come ex della famosissima showgirl Belen Rodriguez.

Giaele De Donà e la frase che sconvolge il web: "Mi sta bene essere un tuo giochino per passare il tempo"

In un primo momento Antonino si era avvicinato alla sorella della famosissima Elettra, Ginevra Lamborghini. I due sembravano molto complici e Ginevra in un primo momento quando è stata squalificata ha fatto sapere ad Antonino che era in crisi con il suo fidanzato. Nella puntata successiva però Alfonso e Ginevra hanno rimproverato Antonino che sembra essersi legato troppo a Giaele. Lei dice che se non fosse sposata lui sicuramente si sarebbe avvicinato. Più volte viene chiesto in studio cosa cosa prova per Giaele e lui non dichiara un bel niente. Antonino è sempre molto vago.

Nella puntata del quotidiano, dopo che hanno nuovamente mostrato ciò che è accaduto in puntata lunedì, ovvero che Cristina Quaranta ha dato della 'zecca' a Giaele lei non ci sta. Chiede ad Antonino di parlare e di esporsi senza tenere più due piedi in una scarpa per apparire sempre quello innocente agli occhi del pubblico. "Dillo che sei anche tu che mi cerchi perché le cose si fanno in due", dice Giaele e poi aggiunge "Mi sta bene essere un tuo giochino per passare il tempo".

Antonino allora dice a Giaele di non cercarlo più così non creerà più nessun problema al suo matrimonio. Lei stamattina non l'ha nemmeno salutato e lui dichiara: "A me piace rapportarmi con le donne, forse questo è il mio problema. Devo iniziarmi a relazionarmi con gli uomini"

