Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Caserta e Benevento

Amici Campani: benvenuti, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Caserta e Benevento? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo di Napoli è caratterizzato da un cielo sereno e da un'umidità media del 41%. La temperatura media si aggira intorno ai 23.52 gradi Celsius, con una minima di 16.98 gradi e una massima di 24.1 gradi. La velocità del vento è moderata, pari a 3.21 km/h, ed il tasso di umidità relativa è abbastanza elevato. La percentuale di nuvolosità è bassa, solo dell'1%. Quello che si può fare oggi in base alle condizioni meteo a Napoli è: Vestirsi con abiti leggeri, portare una bottiglietta d'acqua, un cappello e scarpe comode.

Avellino

Il meteo ad Avellino è caratterizzato da un cielo sereno e da temperature medie di 22.25 gradi. La temperatura minima è di 13.71 gradi e la massima di 23.79. Il vento soffia con una velocità media di 3.36 km/h ed è molto basso, pari al 2%. La nuvolosità si attesta intorno allo 0%. La giornata è splendida e ideale per una passeggiata in centro o un picnic con gli amici.

Caserta

Il meteo di Caserta dice che il cielo è limpido e l'umidità è al 35%. La temperatura media si attesta sui 24.37°C con una minima di 14.91°C e una massima di 25.28°C. Il vento soffia a una velocità di 4.17 km/h ed è prevista una nuvolosità pari allo 0%. Oggi è possibile fare diverse attività come ad esempio andare in bicicletta, fare una passeggiata o un picnic.

Salerno

Il meteo per Salerno è sereno con un cielo di un bellissimo azzurro. Le temperature sono gradevoli, con una media di 21.47° C, una minima di 9.82° C e una massima di 22.23° C. L'umidità è piuttosto elevata (38%), mentre la velocità del vento è moderata (3.56km/h). La percentuale di nuvolosità è bassissima (0%). Meteo oggi per Salerno: il cielo sarà sereno e il tempo piuttosto caldo.

Benevento

Il meteo di Benevento oggi è soleggiato con bassa percentuale di nuvolosità. La temperatura media si aggira intorno ai 23°C, la temperatura minima è di 13°C mentre la massima tocca i 24°C. Il vento soffia moderato con una velocità di 5.51 km/h. L'umidità è pari al 38%. Il Sole splende in un cielo privo di nuvole con una temperatura media di 23°C. È possibile che durante il giorno si raggiungano i 24°C. Il vento soffia moderatamente con una velocità massima di 5.51 km/h. L'umidità è al 38%.

Paeestum

Il meteo a Paestum è molto buono. Il cielo è sereno e l'umidità è alta. La temperatura media è di 24°C, la temperatura minima di 14°C e la temperatura massima di 25°C. La velocità del vento è moderata e la percentuale di nuvolosità è bassa. Oggi a Paestum il tempo è bello. Cielo sereno, alta percentuale di umidità, temperatura media di 24°C, temperatura minima di 14°C e temperatura massima di 25°C.