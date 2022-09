Che tempo farà oggi a Salerno? Gli esperti dicono di stare in guardia

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Salerno e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo a Napoli è caratterizzato da piogge moderate e un’umidità del 60%. La temperatura media è di 25.87°C, la temperatura minima di 21.87°C mentre la temperatura massima tocca i 26.07°C. Il vento soffia con una velocità di 10.61km/h ed una percentuale di nuvolosità pari allo 0%. Oggi a Napoli potresti dedicarti alle visite turistiche, magari percorrendo le strade più famose della città e ammirando i principali monumenti. Considerando le condizioni meteorologiche attuali, ti consigliamo di indossare un capotto o una giacca impermeabile, nonché di portare con te un ombrello.

Avellino

Il meteo per la città di Avellino è caratterizzato da una pioggia moderata, l'umidità è pari al 54%, la temperatura media è di 24.55°C, la temperatura minima si attesta a 16.63°C e quella massima a 24.93°C. La velocità del vento è di 9.37km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è del 20%. Ci sono molte cose che puoi fare oggi a Avellino. Puoi visitare il castello del monaco, prendendo un caffè in uno dei bar nelle vicinanze, o goderti una passeggiata lungo il fiume. Oppure, se ti piace l'arte, puoi visitare il museo di Avellino e ammirare i suoi splendidi dipinti. In alternativa, potresti andare al parco fluviale per rilassarti e fare un picnic con gli amici.

Caserta

Il meteo per Caserta è: pioggia moderata, umidità 53%, temperatura media 25.94°C, temperatura minima 19.66°C, temperatura massima 26.34°C, velocità del vento 9.49km/h, percentuale di nuvolosità 9%. Oggi in base a questo meteo si consigliano attività come: fare una passeggiata, andare al cinema, leggere un libro.

Salerno

Il tempo a Salerno sarà caratterizzato da pioggia moderata e umidità alta. La temperatura media sarà di 21.77°C, la temperatura minima di 13.92°C e la temperatura massima di 22.49°C. Il vento avrà una velocità media di 6.78 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 42%. Cosa puoi fare oggi a Salerno? In base alle condizioni del meteo, ti consigliamo di: - Vestiti in maniera adeguata e porta con te un ombrello; - Fai attività fisica all'aperto solo se è necessario e non rimani a lungo sotto la pioggia; - Consulta il tuo medico se hai una qualche patologia che potrebbe essersi aggravata a causa dell'umidità.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento sarà caratterizzato da pioggia leggera e un'umidità del 55%. La temperatura media sarà di 24.5°C con una temperatura minima di 14.91°C e massima di 25°C. Vi saranno 13.16km/h di vento e una percentuale di nuvolosità del 16%.

Paeestum

Il meteo di Paestum oggi indica un cielo nuvoloso con piogge moderate. La temperatura media è di 25.84°C, la temperatura minima è di 19.64°C mentre la temperatura massima è di 25.91°C. L'umidità relativa è del 61% e la velocità del vento è di 8.15 km/h. Ieri il meteo a Paestum indicava un cielo sereno con temperature comprese tra i 23° e i 30°. Oggi, invece, le previsioni dicono che il cielo sarà coperto da nubi con piogge moderate. La temperatura media è sempre di 25.84°C, la temperatura minima è di 19.64°C mentre la temperatura massima rimane sempre di 25.91°C. L'umidità relativa è salita al 61% mentre la velocità del vent