Meteo campania: oggi occhio a Avellino e Salerno!

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Avellino e Salerno e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo per la città di Napoli è: Clear sky, humidity 50%, temperature average 26.59 degrees Celcius, minimum temperature 20.98 degrees Celcius, maximum temperature 27.38 degrees Celsius, with a wind speed of 3.91 kilometers per hour and 0% cloudiness. Oggi a Napoli è molto probabile che sarà soleggiato, con un'umidità del 50%, una temperatura media di 26.59 gradi Celsius, una minima di 20.98 gradi Celsius, una massima di 27.38 gradi Celsius e un vento di 3.91 chilometri all'ora..

Avellino

Il meteo di Avellino è caratterizzato da cielo sereno e temperatura gradevole. L'umidità è molto bassa, intorno al 29%, mentre la temperatura media si aggira intorno ai 27.45°C. La temperatura minima è di 18.53°C mentre quella massima raggiunge i 28.88°C. Il vento soffia moderato, con una velocità di circa 2.19km/h. La percentuale di nuvolosità è praticamente Oggi è possibile fare: Una passeggiata nel centro città.

Caserta

Il meteo a Caserta è bello, con cieli sereni e un'umidità del 31%. La temperatura media è di 29.08°C, la temperatura minima è di 18.3°C mentre la temperatura massima raggiunge i 30.57°C. La velocità del vento è di 4.43km/h e la nuvolosità si attesta intorno allo 0%. Oggi a Caserta si prospetta una bellissima giornata, con cieli sereni e un'umidità del 31%. Il tempo sarà quindi molto confortevole. La temperatura media è di 29.08°C, la temperatura minima è di 18.3°C mentre la temperatura massima raggiunge i 30.57°C. La velocità del vento è bassa e si attesterà intorno ai 4.43km/h, mentre la nuvolosità sarà quasi

Salerno

Il meteo per la città di Salerno è: cielo sereno, umidità del 22%, temperatura media del 26.59°C, temperatura minima di 12.6°C, temperatura massima di 27.06°C, velocità del vento di 3.94km/h, percentuale di nuvolosità 0%. Oggi a Salerno è possibile fare: andare al mare, visitare un museo o un monumento, fare shopping.

Benevento

Il meteo di Benevento è molto buono. La temperatura media è di 27.69°C, la temperatura minima è di 16.67°C e la temperatura massima è di 30.07°C. Il cielo è molto sereno, l'umidità è del 29% e la velocità del vento è di 4.76 km/h. La percentuale di nuvolosità è pari allo 0%. Cosa fare oggi in base al meteo: Il meteo di Benevento è molto buono. La temperatura media è di 27.69°C, la temperatura minima è di 16.67°C e la temperatura massima è di 30.07°C. Il cielo è molto sereno, l'umidità è del 29% e la velocità del vento è di 4.76 km/h. La percentuale di nuvolosità è pari allo 0%

Paeestum

Il tempo a Paestum oggi è sereno e stabile con cielo generalmente pulito. Temperature medie diurne intorno ai 28°C, in calo durante la notte fino a 16/17°C. Ventoso, con velocità media del vento attorno ai 4 km/h. Oggi a Paestum il tempo sarà sereno e stabile, con cielo generalmente pulito. Le temperature medie diurne saranno intorno ai 28°C, in calo durante la notte fino a 16/17°C. Il ventoso, con velocità media del vento attorno ai 4km/h.