Uomini e Donne rinviato come il GF VIP: ecco cosa sta accadendo in casa Mediaset

Dopo il probabile posticipo del Grande Fratello Vip potrebbe arrivarne anche un altro davvero clamoroso. A quanto pare, infatti, stessa sorte potrebbe toccare anche a Uomini e Donne. Scopriamo cosa c’è di vero in queste voci che ultimamente stanno cominciando a circolare con insistenza



Già vi abbiamo parlato di un probabilissimo posticipo del reality show più amato in casa Mediaset, il grande Fratello Vip. Era infatti previsto che andasse in onda questo 19 settembre ma, a quanto pare, ci sono dei problemi molto difficili da risolvere per Alfonso Signorini e tutti si chiedono come possa fare a superarli. Questo 25 settembre saremo chiamati alle urne per esprimere la nostra preferenza alle elezioni politiche. I gieffini, naturalmente, non fanno eccezione e sembra proprio che questa per il conduttore possa essere una brutta gatta da pelare. Come sopperire, dunque, a questo problema?

In molti hanno pensato che Alfonso possa concedere ai concorrenti 24 ore per andare a votare in tranquillità per poi tornare a varcare la celebre porta rossa. Le norme anti-covid, però, vietano che si possa entrare nella casa del GF se non si è prima trascorso un periodo di quarantena di cinque giorni. La puntata prevista per il 26, dunque, non potrebbe andare in onda e in moti credono che lo show verrà quindi direttamente posticipato al mese di ottobre. Il 19 settembre, inoltre, sembra essere una data "maledetta" in casa Mediaset. Anche Uomini e Donne, infatti, avrebbe dovuto iniziare proprio quel giorno. Qualcuno, però, sostiene che invece il suo inizio verrà posticipato.

Ecco perché Uomini e Donne potrebbe essere posticipato

C’è una seria possibilità che il dating-show di Maria De Filippi possa slittare ancora di qualche giorno. Apprendiamo dalla penna di Irene Sangermano, che la soap turca Terra Amara sta riscontrando davvero un successo inaspettato. È stata messa nel blocco televisivo che tradizionalmente occupava Uomini e Donne in attesa che la tradizionale pausa estiva finisse. A quanto pare, invece, non si è rivelata un prodotto di “ripiego” e sta sorprendendo tutti molto positivamente. In attesa che venga terminato il suo ciclo narrativo, dunque, pare che per UeD si debba aspettare ancora qualche giorno.

Staremo a vedere, allora, se le indiscrezioni che circolano ultimamente in rete saranno capaci di trovare conferma nelle prossime ore. Tutti i fan di Maria De Filippi, però, sperano davvero che non sia così. Non ci resta altro da fare, dunque, se non continuare a sondare il web in cerca di informazioni capaci di fare maggiore chiarezza sulla faccenda. Non perdetevi, quindi, tutti i nostri futuri aggiornamenti.

LEGGI ANCHE: Uomini e Donne, il famoso cavaliere accusa: "Mi hanno costretto a mentire!"