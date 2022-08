Can Yaman è single o ha il cuore impegnato? La verità sull'attore turco

L’attore più desiderato del momento è certamente il bel Can Yaman. Da quando ha terminato molto tempo fa la sua relazione con Diletta Leotta, però, non si sa se abbia trovato una nuova fiamma o meno

L’attore turco ultimamente è davvero sulla cresta dell’onda e gli sono stati affidati grandi nuovi progetti. Poco tempo fa vi abbiamo raccontato che i fotografi l’avevano immortalato nella capitale magiara attorniato da un nugolo di fan. Si trovava lì per recitare in una nuova e attesissima serie targata Disney, El turco, e proprio a Budapest si sono tenute le lunghe e complesse riprese. Le cose, però, non sono andate esattamente come sperato. L’attrice che avrebbe dovuto interpretare la protagonista, Hande Ercel, non ha accettato il suo incarico muovendo accuse di sessismo e disparità di trattamento.

La donna ha sottolineato che il suo compenso e quello dell’amato Yaman fossero troppo diseguali. Ha ritenuto, dunque, che tale disparità derivasse dal classico atteggiamento maschilista per cui le donne percepiscono un salario inferiore rispetto ai loro parigrado di sesso opposto. Questa, però, è un’altra storia. Chi volesse approfondirla, tuttavia, può cliccare sul link presente in fondo alla pagina. Oggi, invece, la nostra attenzione è focalizzata sulla vita sentimentale dell’attore turco. Come accennato, infatti, si sa davvero poco a riguardo da quando ha interrotto tempo fa la sua relazione con Diletta Leotta.

La verità sulla vita sentimentale di Can Yaman

Di chiacchiere e rumors in rete ne girano a bizzeffe. Si è molto parlato degli scatti in cui è stato immortalato insieme alla bella Francesca Del Fa e in molti hanno creduto che fra loro ci potesse essere qualcosa. L’attrice stessa, però, ha tenuto a precisare con un certo disappunto che invece fossero stati i giornali a montare l’ennesimo caso scandalistico. Molti loro amici, inoltre, hanno confermato le sue parole e possiamo accertare senza timore di smentita che fra la grossetana e Yaman ci sia solo un rapporto di reciproca stima.

Moltissime altre indiscrezioni, inoltre, sono circolate su Francesca Chillemi. La verità, però, è che anche queste sono solo supposizioni di malelingue. La Chillemi ama da tempo Stefano Rosso e pare che nessuno possa essere in grado di compromettere il loro rapporto davvero speciale. Nel cuore del bel Can, quindi, sembra che per adesso non ci sia proprio nessuno e che sul web circolino soltanto dicerie. Vederemo, allora, nei prossimi giorni se almeno una di queste riuscirà a trovare conferma.

