La regina Elisabetta rivede il suo testamento e esclude alcuni membri della famiglia: ecco chi sono

Stando a quanto circola in rete in queste ore, la regina Elisabetta avrebbe deciso di rivedere il suo testamento. Pare, inoltre, che abbia escluso alcuni importanti componenti della famiglia. Scopriamo di chi si tratta

Quando la regina Elisabetta prende una decisione è molto difficile farle cambiare idea. Ultimamente, ad esempio, vi abbiamo raccontato del diktat che pare abbia imposto a Will e Kate. La coppia, infatti, sembra abbia dovuto trasferirsi proprio a causa sua. La regnante ha imposto il divieto a più di un componente della sua famiglia di viaggiare sullo stesso veicolo. Ciò allo scopo di evitare che in un incidente possano perdere la vita diversi membri della dinastia. William, però, ha spesso ignorato quanto suggeritole dalla nonna.

Il principe con una certa frequenza pilota un elicottero sul quale, sovente, vi sono anche altri membri della sua famiglia. William, infatti, per poter adempiere alle sue mansioni a Palazzo, si è detto più volte costretto a dover pilotare il velivolo per poter raggiungere quel luogo in tempo. Elisabetta II, allora, per impedire che ciò accada di nuovo, ha "consigliato" a Will e Kate di trasferirsi in un'abitazione più vicina. I due, allora, ultimamente hanno cambiato domicilio ed ora vivono nei pressi della dimora reale. Questa, inoltre, non è neanche l’ultima decisione drastica che la regnante ha preso in questi giorni. Ultimamente, infatti, ha escluso alcuni importanti membri dal suo testamento.

Ecco chi ha escluso la regina Elisabetta dal suo testamento

La regina del Regno Unito ha ben 96 anni ed è naturale che ogni tanto pensi al suo lascito testamentario. Ultimamente, inoltre, dei problemi di salute dovuti all’età le hanno impedito di prendere parte ad alcuni eventi. La monarca, allora, ha deciso di ridare un’occhiata al suo testamento. Apprendiamo dalle pagine di International Business Time, infatti, che proprio in queste ore abbia riveduto alcune sue decisioni.

Harry e Meghan, come in molti già avrebbero potuto immaginare, pare che non vengano assolutamente citati e, tanto meno, i loro figli Archie e Lilibet Diana. Come è noto è da tempo che la coppia si è trasferita negli States rifiutando titoli e doveri dell’aristocrazia britannica. Elisabetta, dunque, ha privato loro non solo degli oneri, ma anche dei benefici. Gran parte dei gioielli dell’anziana regnante, invece, sembra verranno destinati a Kate Middleton. La consorte di William, allora, erediterà una vera e propria fortuna in metalli e pietre preziose. Vedremo, però, se la regina non cambierà di nuovo idea e modificherà di nuovo il suo lascito testamentario.

LEGGI ANCHE: William e Harry: un documentario francese svela perché hanno litigato