Alfonso Signorini raggiunto sulle Alpi dall'opinionista del GF7: ecco cosa si sono detti

Alfonso Signorini sta trascorrendo le sue vacanze sulle Dolomiti e un’opinionista del GF VIP l’ha raggiunto proprio li. Chi è la donna e cosa stanno preparando per la prossima stagione del reality show più amato d'Italia? Scopriamolo insieme

Ultimamente si è parlato molto di Alfonso Signorini perché è stato l’unico giornalista che sia riuscito a parlare con Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti. Il conduttore, però, è sempre uno degli argomenti principali dei giornali di gossip quasi principalmente a causa del Grande Fratello Vip. Da quando è al timone del reality, infatti, lo show è diventato uno dei più apprezzati d’Italia. C’è davvero tanta attesa per questa nuova edizione e da tempo i suoi fedeli spettatori si chiedono chi saranno i prossimi concorrenti.

Nelle scorse ore, però, finalmente sono iniziati a circolare i primi nomi e vi abbiamo comunicato in un precedente articolo quali fossero. Chiunque sia interessato alla vicenda, dunque, è invitato a cliccare sul link in fondo alla pagina. Oggi, invece, non abbiamo intenzione di parlare dei futuri gieffini, ma delle opinioniste del programma. L’amatissima Orietta Berti, infatti, vestirà proprio questo ruolo per il Grande Fratello Vip 7 e noi tutti attendiamo con ansia di vedere come se la caverà l’usignolo di Cavriago questa volta. Che sia lei, dunque, ad aver raggiunto Alfonso Signorini durante le sue vacanze estive?

Ecco chi è l’opinionista del Grande Fratello Vip che è andata a trovare Alfonso Signorini sulle Dolomiti

Si è parlato davvero molto dell'esclusione di Adriana volpe da questo GF 7. La biondissima showgirl avrebbe voluto parteciparvi in veste di opinionista ma, non molto tempo fa, ha confessato invece che Signorini la volesse nei panni di concorrente. La Volpe, allora, ha raccontato di aver accolto quella proposta con molto disappunto in quanto Alfonso pare sapesse benissimo della delicata situazione familiare di Adriana. Lei, dunque, gli ha presentato un secco rifiuto. Chi le ha preferito come opinionista, allora, il conduttore milanese? La stessa donna che lo ha raggiunto nella località alpina: Sonia Bruganelli.

Dando un occhiata al suo profilo Instagram, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha condiviso un foto in cui è insieme ad Alfonso seduti comodamente su un divano. Avranno parlato, dunque, di tutto quello che accadrà nel prossimo GF7 e tutti i loro followers sono curiosissimi di sapere cosa si siano detti. Sonia, tuttavia, scrive solo che abbiano passato tre giorni di risate e che abbia mangiato una polenta destinata a Signorini. Nessuna menzione, dunque, del reality. Staremo a vedere, quindi, se almeno nelle prossime ore pubblicherà qualche indiscrezione sul programma.

