Temperature a Napoli: c'è da preoccuparsi?

Rieccoci ancora! Amici "eccellenti" meridionali, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Napoli? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo per Napoli è sereno con temperatura media di 28.65°C, minima di 20.75°C e massima di 28.73°C. Il cielo è chiaro e l'umidità è del 48%. La velocità del vento è 5.47 km/h e la percentuale di nuvolosità è pari allo 0%. In base al meteo oggi potete fare:-Un giro al mare per fare il bagno;-Un giro in bici;-Un giro in barca a vela;-Una visita a Pompei.

Avellino

Il tempo ad Avellino oggi sarà caratterizzato da piogge moderate. La temperatura media è di 29.63°C, la temperatura minima è di 16.93°C e la temperatura massima è di 30.31°C. L'umidità è del 38%. La velocità del vento è di 1.54 km/h ed il cielo sarà molto nuvoloso con una percentuale di copertura della nuvolosità del 1%. Oggi a Avellino potete dedicarvi alla lettura, magari approfittando della giornata di pioggia. Oppure se siete appassionati di sport potete andare a fare una passeggiata in bicicletta.

Caserta

Il meteo di Caserta indica che ci sarà pioggia leggera. La temperatura media è di 32,1°C con una temperatura minima di 18,46°C e una temperatura massima di 32,53°C. La velocità del vento sarà 4,72km/h e l'umidità relativa del gas sarà del 32%. La nuvolosità sarà al 2%.

Salerno

Il tempo a Salerno nel periodo compreso tra il 02 Giugno 2019 e il 08 Giugno 2019 sarà caratterizzato da pioggia moderata, umidità elevata, temperatura media di 28.19°C, temperatura minima di 15.37°C e temperatura massima di 28.19°C. La velocità del vento sarà moderata e oscillante intorno ai 3.74km/h, l'incidenza della nuvolosità si attesterà intorno allo 0%. Quindi oggi è possibile: andare al mare o fare un giro in città; ascoltare musica all'aperto; godersi un pic-nic all'ombra di un albero.

Benevento

Il meteo indica una pioggia moderata con un'umidità del 34%, una temperatura media intorno ai 31.19°C, una temperatura minima di 18.59°C e massima di 31.96°C. La velocità del vento è around 3.33 km/h e la percentuale di nuvolosità è intorno al 2%. Inglese: Today it is forecasted to be a light rain day with a humidity of 34%, an average temperature of 31.19°C, a low of 18.59°C and a high of 31.96°C. Wind speed is around 3.33 km/h and the percent of cloud cover is estimated to be 2%.

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è in generale stabile con possibili schiarite e qualche leggero rovescio o pioggia. La temperatura media è di 29.26° C, con una minima di 19.43° C e massima di 29.27° C. L'umidità è al 48% ed il vento soffia a una velocità media di 4.07 km/h. La percentuale di nuvolosità è bassa (0%). Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Per la città di Paestum, il meteo oggi indica che ci saranno schiarite e qualche rovescio o pioggia. La temperatura media è 29.26° C, con una minima di 19.43° C e massima di 29.27° C. L'umidità è al 48% ed il vento soffia a una velocità media di 4.07 km/h. La percentuale di nuvolosità è bassa (0