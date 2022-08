Davide Mengacci scomparso dalla TV: ecco che fine ha fatto

È da molto tempo che non si hanno più notizie di Davide Mengacci e in molti si chiedono che fine abbia fatto il celebre presentatore. Scopriamolo insieme

Davide non è di sicuro un giovanotto di primo pelo e i suoi esordi risalgono a molti anni fa. La sua carriera lavorativa inizia nell’ambito della pubblicità negli anni 70 e durante il decennio successivo si dedicherà al mondo dello spettacolo e della televisione. Il suo debutto avviene nel 1987 con Otto Italie allo specchio, ma la sua vera e propria consacrazione avviene solo qualche anno più tardi. È solo nel 1990, infatti, che viene messo al timone di Scene di un matrimonio, con il quale riesce a riscuotere grandissimo successo.

Gran parte della sua fama, però, deriva quasi principalmente da trasmissioni televisive di stampo culinario. Nessuno avrà dimenticato, ad esempio, La domenica del villaggio o Fornelli d’italia. Negli anni successivi, inoltre, è stato anche il volto principale di Cuochi senza frontiere e Ricette di famiglia. Segnaliamo, inoltre, che ha anche figurato in alcune fiction, soap opera e sit.com: I giorni della storia, Gian Burrasca, Vivere e in una puntata di Zanzibar. Da un po’ di tempo, però, sembra essere completamente sparito dai nostri teleschermi. Scopriamo che fine ha fatto.

Ecco che fine ha fatto Davide Mengacci e come se la passa oggi

Come già accennato, Davide è stato molto attivo in TV ma negli ultimi periodi non si è praticamente più visto .Stando a quanto è possibile reperire in rete, i suoi ultimi lavori sono stati tre. Una è la riproposizione di Nuove Scene da un matrimonio andata in onda nel 2012. Nel 2017, invece, è stato giurato per Speciale Uomini e donne - Le Olimpiadi della TV. Fino al 2012, infine, ha condotto Ricette all'italiana. Da un po’ di tempo, però, pare sia sparito dai radar.

In realtà si è solamente concesso un lungo periodo di pausa e pare che a breve potremo rivederlo in TV. Davide, ricordiamo, ha comunque 73 anni e nel caso in cui voglia godersi un lungo periodo di inattività potremmo tranquillamente capirlo. Speriamo soltanto, allora, che non si tenga lontano dai teleschermi per troppo. Inoltre, poi, non si hanno neanche notizie certe riguardo i suoi futuri progetti e tutti i suoi sostenitori sono curiosi di saperne di più. Staremo attenti, dunque, ad ogni indiscrezione che circolerà sul web.

LEGGI ANCHE: La grande esclusa dal GF Vip tuona: "Una ca**ata"! Ecco di chi si tratta