Previsioni del tempo in Campania: meglio stare attenti a Napoli e Salerno

Carissimi amici di Eccellenze Meridionali:, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo! Che tempo farà oggi a Napoli e Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli

Il tempo a Napoli, secondo le previsioni, sarà stabile e soleggiato con una temperatura media di 28.94° C, una minima di 23.09° C e una massima di 29.03° C. Il vento soffierà moderato con una velocità media di 4.43 km/h ed una percentuale di nuvolosità pari al 1%. Il tempo a Napoli oggi sarà stabile e soleggiato.

Avellino

Il meteo di Avellino nella giornata di oggi è caratterizzato da pioggia leggera, un'umidità del 38%, una temperatura media di 30.14°C, una temperatura minima di 19.13°C e una temperatura massima di 30.47°C. La velocità del vento è moderata e registra un valore medio di 3.06km/h, mentre la percentuale di nuvolosità è bassa e si attesta intorno allo 0%. Oggi è possibile fare una passeggiata, andare in bicicletta o a cavallo.

Caserta

Il meteo per la città di Caserta oggi è sereno. La temperatura media si attesta intorno ai 32.38°C, con una minima di 21.12°C e una massima di 32.42°C. L'umidità è al 34% e la velocità del vento intorno ai 5.2km/h. La percentuale di nuvolosità è bassissima, pari allo 0%. Questo meteo ti suggerisce di uscire e fare attività all'aria aperta.

Salerno

Il meteo di Salerno oggi è caratterizzato da pioggia moderata con una percentuale di nuvolosità del 3%. La temperatura media si attesta a 28.74°, la temperatura minima è di 17.74° e la temperatura massima è di 28.74°. Il vento soffia con una velocità media di 4.11 km/h ed una umidità dell'36%. Oggi a Salerno è possibile praticare attività all'aperto come camminare, fare jogging e andare in bici.

Benevento

Il meteo di Benevento per domani è previsto poco piove e un po 'di umidità con temperatura media di 31,36 gradi Celsius. La temperatur minima sarà 19,84 mentre la massima 32,41. Cosa posso fare oggi in base a questo meteo: Potete vestirvi leggermente perché la temperatura non scenderà molto durante la notte. Evitate le attività all'aperto tra le 11 e le 15 quando il sole sarà al massimo.

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è: pioggia debole. Puoi decidere di fare una passeggiata nella città ed ammirare i monumenti storici oppure visitare un museo. In alternativa, se non piove troppo, puoi decidere di fare un giro in bicicletta oppure a piedi nei dintorni della città.