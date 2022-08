Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Salerno e Avellino

Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni climatiche! Quali saranno le vicende metereologiche di oggi a - e non solo a -Salerno e Avellino? Vediamolo insieme!

Napoli

Il meteo a Napoli oggi è molto bello. Il cielo è sereno e l'umidità relativa è del 45%. La temperatura media si aggira intorno ai 28.68°C, la minima 21.16°C mentre la massima tocca i 29.02°C. La velocità del vento arriva fino ai 2.75km/h ed è presente solo una percentuale bassissima di nuvolosità (1%).

Avellino

Il meteo per Avellino è: pioggia debole. La temperatura media è di 27.09 °C, la minima è di 18.24 °C e la massima è di 27.09 °C. La velocità del vento è di 3.55 km/h, l'umidità è di 43% e la percentuale di nuvolosità è del 18%. - Oggi è possibile andare a passeggiare, anche se potrebbero esserci delle brezze fresche.

Caserta

Il meteo di Caserta oggi sarà caratterizzato da cielo sereno, bassa umidità e temperatura media di 30.68°C. La temperatura minima sarà di 19.87°C e la massima di 31.27°C. Il vento avrà una velocità media di 4.99km/h ed una percentuale di nuvolosità del 3%. Cosa fare oggi: Oggi potete dedicarvi alla lettura, all'ascolto della musica o al semplice relax.

Salerno

Il meteo per la città di Salerno in provincia di Salerno è: Pioviggine e bassa pressione. Potete decidere di restare in città e dedicarvi alle visite turistiche, oppure programmare una gita fuori porta.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento è: pochi nuvoloni; umidità 45%; temperatura media 27.27; temperatura minima 17.38; temperatura massima 27.27; velocità del vento 6.18 km/h; percentuale di nuvolosità 23%. Ci sono poche nuvole in cielo, l'umidità è alta (45%) e la temperatura media è di 27,27 gradi. La temperatura minima è di 17,38 gradi e la temperatura massima di 27,27 gradi. Il vento soffia a una velocità di 6,18 km/h ed il cielo risulta parzialmente coperto (23%).

Paeestum

Il meteo di Paestum è stabile e caratterizzato da una pioggia leggera. L'umidità è alta (38%), la temperatura media si aggira intorno ai 30.5°C, mentre la minima registrata è di 20.3°C e la massima di 30.5°C. La velocità del vento è moderata (3.34km/h) e la percentuale di nuvolosità presente è bassa (1%).