Che tempo fa oggi in Campania? Attenzione a Salerno

Ciao a tutti i lettori Campani di EM, ecco l'appuntamento quotidiano con le previsioni del tempo in campania! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Salerno e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo per Napoli per oggi è: pioggia leggera, umidità al 50%, temperatura media di 28.17°C, temperatura minima di 22.39°C e temperatura massima di 28.46°C. La velocità del vento si attesterà sui 3.99km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 32%. Poco pioggia, umidità media, temperatura moderata.

Avellino

Il meteo per Avellino è piovoso con una probabilità del 40%. La temperatura media è di 26.28 gradi centigradi, la temperatura minima è di 19.53 e la temperatura massima di 27.47. Il vento soffia a una velocità di 1.93 km/h ed il cielo è molto nuvoloso (59%).

Caserta

Il tempo a Caserta oggi è caratterizzato da pioggia debole e umidità al 31%. La temperatura media è di 30.96°C, la temperatura minima è di 20.39°C e la temperatura massima è di 30.96°C. Il vento soffia con una velocità di 2.67 km/h ed il cielo presenta una percentuale di nuvolosità del 55%.

Salerno

Il meteo di Salerno oggi è caratterizzato da pioggia debole. La temperatura media si aggira intorno ai 27.4 gradi centigradi, con una temperatura minima di 16.5 gradi e una temperatura massima di 27.4. L'umidità è alta, attestandosi intorno al 31%. La velocità del vento è di circa 3.86 km/h. La nuvolosità è molto elevata, pari al 31%. Oggi potete dedicarvi all'organizzazione della casa, magari facendo qualche lavoretto in giardino prima che la pioggia renda tutto impossibile. Oppure potete dedicarvi allo shopping, approfittando delle offerte messe in campo dagli esercizi commerciali per questo weekend.

Benevento

Il meteo di Benevento oggi è caratterizzato da una debole pioggia e un'umidità del 38%. La temperatura media è di 26.59°C, la temperatura minima è di 18.9°C e la temperatura massima è di 26.94°C. La velocità del vento è di 3.21 km/h ed i cieli sono molto nuvolosi con il 94% di copertura. Oggi si consiglia: Vestiti adeguatamente per proteggersi dalla pioggia, portate con voi un ombrello.

Paeestum

Il meteo di Paestum il giorno 01/01/2017 è: few clouds, umidità 40%, temperatura media 29.59°C, temperatura minima 20.54°C, temperatura massima 29.59°C, velocità del vento 3.85km/h, percentuale di nuvolosità 16%. Puoi decidere di fare:-Una passeggiata nel centro storico della città;-Un giro in bicicletta nel lungomare;-Un bagno nella splendida spiaggia di sabbia bianca.