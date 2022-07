Uomini e Donne: vi ricordate di Costantino Vitagliano? Ecco che fine ha fatto

Forse ve lo ricorderete per il film Troppo Belli e diverse comparsate in noti programmi tv. Stiamo parlando di Costantino Vitagliano, noto al grande pubblico come Costantino. Nato a Milano il 10 giugno 1974, Costantino è diventato in breve un personaggio televisivo di grande notorietà. Ex modello e in seguito attore, l'abbiamo visto anche nel ruolo di tronista per il noto programma di Maria de Filippi, che per prima ha creduto in lui. La regina della televisione italiana l'ha lanciato nel calderone televisivo e, in men che non si dica, Costantino l'ha ripagata della fiducia. Ma cosa fa oggi Costantino, che dalla tv è scomparso?

Costantino Vitagliano: il debutto a Uomini e Donne

Oltre al mondo dello spettacolo, Costantino Vitagliano è anche noto nel mondo della cronaca rosa. E non potrebbe essere diversamente, visto che la sua carriera è iniziata nel noto format televisivo Uomini e Donne. Correva l'anno 2003. La trasmissione pomeridiana di Maria de Filippi era, allora come oggi, tra le più seguite dal popolo televisivo. Costantino era tra i tronisti e con la sua bella presenza richiamava a sè schiere di telespettatrici infatuate dei suoi occhi glaciali. Nato e cresciuto nel quartiere di Calvairate, a Milano, da genitori campani e originari di San Martino Valle Caudina (AV), Costantino parte dal piccolo schermo per conquistare cinema e dintorni.

Costantino Vitagliano: l'esordio sul piccolo schermo

Dopo essere apparso in qualità di "valletto" in alcune televisioni. Costantino acquisisce molta notorietà partendo come corteggiatore dl noto format televisivo Uomin e Donne. Intuendone le potenzialità mediatiche, Maria de Filippi lo invita subito come "tronista" della trasmissione che va in onda su Canale 5. Per chi se lo fosse perso, nell'ambito dello show Costantino sceglie come sua dolce metà Alessandra Pierelli. Con lei vive, tra il 2004 e il 2005, una storia d'amore a furor di telecamere. I vari resoconti della love story tra i due vanno in onda a Buona Domenica, contribuendo ad accrescere la popolarità del format e dello stesso Costantino. Nel 2006 e poi nel 2007 Costantino diventa inviati della trasmissione Stranamore. Dopo lo scandalo "Vallettopoli", nel 2008, lascia la scuderia di Lele Mora. Il distacco avviene per alcune dichiarazioni relative ai suoi gusti sessuali andate poi in tv.

Cosa fa oggi Costantino Vitagliano

Nel 2009 Costantino partecipa alla trasmissione domenicale Quelli che... il calcio, condotto da Simona Ventura. Fa poi anche le veci del Gianni Sperti di turno come opinionista fisso a Uomini e donne. Nell'autunno 2011 partecipa a Baila!, un reality show che ha come tema portante il ballo. Si classifica al primo posto con Elisabetta Gregoraci. Nel 2016 entra a far parte dello staff di Radio Studio Più, e a settembre dello entra nella casa del Grande Fratello VIP. L'esperienza dura poco, perchè viene eliminato nel corso della seconda puntata. Il 2005 è l'anno della svolta. Gira un film con Daniele Interrante e Alessandra Pierelli. Il film, Troppo belli, nasce dalla penna di Maurizio Costanzo. Dopo collaborazioni con vari brand e altri film, sparisce per un po'. Secondo Caffeina Magazine, Costantino oggi si occuperebbe di un’agenzia interinale che ha il compito di trovare lavoro ai professionisti nel mondo dello spettacolo.