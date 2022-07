Riconoscete questo tenero bambino? Oggi l'uomo più temuto dai vip

Sapete riconoscere questo bambino sorridente in foto? Qui probabilmente è il giorno della sua prima comunione, e appare sereno e innocente. Oggi è molto cambiato. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Il personaggio in foto è uno dei più conosciuti del panorama televisivo italiano. Figlio di buona famiglia, è stato allevato secondo il rispetto di certi valori morali. Eppure, la vita a volte può essere dura con noi, e spingerci a mettere in atto certi comportamenti che ci rendono molto diversi da quando eravamo dei bambini innocenti. Il bambino della foto, oggi, è un uomo che nella sua vita ha vissuto tante esperienze. Nato in Sicilia ma poi trasferitosi a Milano, è cresciuto in una famiglia di giornalisti ma lui ha deciso di dedicarsi ad altri tipi di attività. E la sua intraprendenza, e la sua grande determinazione, gli hanno consentito di entrare nel mondo dello spettacolo e di diventare uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, si sa che l'uomo ha alle spalle un matrimonio che purtroppo è andato in frantumi, che però lo ha reso padre di uno splendido ragazzo. Però forse non tutti sanno che l'uomo, durante il suo percorso professionale, è stato anche un attore. La recitazione non è la sua professione, infatti i film a cui ha preso parte non sono numerosissimi. Ma nella sua vita ha voluto reinventarsi diverse volte e sperimentare nuove situazioni, forse per trovare una sua dimensione. Quel che è certo, però, è che ovunque vada, questo personaggio dimostra sempre di non avere peli sulla lingua, e di non riuscire a non dire tutto ciò che pensa, talvolta ricorrendo addirittura a frasi poco carinei. Avete capito di chi stiamo parlando? Naturalmente, di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, dal bambino religioso e innocente all'uomo tormentato che tutti conosciamo

Diciamoci la verità: Fabrizio Corona, spesso, ha avuto una condotta davvero opinabile che lo ha costretto diverse volte al carcere. Ma il non affrontare sempre le situazioni nel modo "giusto" non è per forza indice di cattiveria. Fabrizio Corona, in più di un'occasione si è soffermato sul fatto che sia stata la vita stessa a cancellare la sua purezza e la sua innocenza di un tempo. Evidentemente, l'uomo ha sofferto molto nella sua vita, e il tempo lo ha reso più ruvido di quanto lui stesso non voglia essere. Inoltre, sembra che Fabrizio soffra anche di disturbi psichiatrici che lo renderebbero così "incontrollabile". Ma basta guardarlo negli occhi per comprendere che, nonostante tutto, di fondo sia un uomo buono che non ha mai avuto la reale intenzione di fare del male a qualcuno.

