Francesco Totti e il gesto clamoroso per riconquistare Ilary: ecco cosa ha fatto il Pupone

Sono ormai dieci giorni che non si fa altro che parlare della rottura tra Ilary Blasi e il popolare ex calciatore della As Roma Francesco Totti. I giornali e il web si sono scatenati in merito e tra notizie confermate ed ipotesi quanto mai campate in aria, i rotocalchi ne hanno dette di ogni. I diretti interessati si sono limitati conferma ufficialmente la tanto chiacchierata separazione tramite due semplicissimi comunicati stampa. Il giorno dopo, la conduttrice dell'Isola dei Famosi e i suoi tre figli sono volati in Tanzania, per una vacanza lontani dal gossip. E a poche ore dalla fuga, ecco che spunta un video che riguarda il pupone e un suo possibile riavvicinamento alla ex compagna.

Ilary Blasi: in Tanzania con amici e i figli

La fanpage instagram thepipol_gossip ha pubblicato nelle ultime ore un video che vede come protagonista la conduttrice dell'Isola dei Famosi. A breve la Rai manderà in onda un documentario sulla vita della conduttrice dell'Isola dei Famosi, che visto quel che sta accadendo nelle ultime ore avrà sicuramente i suoi begli ascolti. Nel frattempo Ilary si gode la vacanza ed esce a cen, con i suoi figli ed altri amici, in ristorante in Tanzania. La Blasi si mostra rilassata, gioca spensierata con i figli e chiacchiera con gli amici. intanto, a diverse migliaia di chilometri di distanza, il pupone fa le valigie per ua destinazione al momento ignota.

Francesco Totti: ritorno di fiamma?

La vicenda tra Ilary e Totti si infittisce da quando 361 Magazine fa presente un popolare video che sul social TikTok sta sciamando di cellulare in cellulare. Il video vedrebbe il pupone salire su un aereo. Nella didascalia del video compaiono indizi che fanno pensare: che il pupone stia raggiungendo la ex moglie e i suoi figli? La dicitura è: “Francesco Totti raggiunge Ilary Blasi in Tanzania…”. Non ci sono conferme in merito e l'interrogativo rimane. Il pupone potrebbe voler staccare per un attimo, come Ilary, e allontanarsi dalla lente di ingrandimento mediatica. Il popolo del web, però, sogna un ricongiungimento.

La reazione del web

C'entra di nuovo il portale 361 Magazine, che rivela una reazione scalpitante del mondo del web. La separazione ha avuto notizie diffuse per un totale di circa 10 milioni di condivisioni. L’evento è stato commentato, ovviamente, soprattutto nella regione Lazio. Se poi cerchiamo sul web il pupone o la Blasi, vedremo fioccare risultati per cifre da capogiro. Insomma, questa storia farà ancora notizia a lungo. E per sfruttare la popolare onda mediatica, ecco che la Rai pensa ad un documento verità sulla vita di Ilary Blasi, che dovrebbe andare in onda a breve.