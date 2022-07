Riconoscete questo bimbo? Oggi è probabilmente il cantante italiano più famoso al mondo

Riconoscete questo bambino nella foto? Ha delle bellissime guanciotte paffute e uno sguardo vispo, di chi si tratterà? Oggi è uno degli artisti più in voga del momento, e il suo contributo alla musica italiana è stato davvero fondamentale. Scopriamone di più.

Al giorno d'oggi, questo splendido bambino in foto è un uomo adulto e ha avviato una carriera brillante. Una carriera che è destinata a regalare ancora tante emozioni e grandissime soddisfazioni a questo artista, che si è costruito praticamente da solo. Il suo è un talento incredibile, ma è anche vero che ha potuto contare su delle persone molto speciali che hanno contribuito al suo successo. Questo musicista è nato a Roma, e ha iniziato a esibirsi quando ancora nessuno lo conosceva. Si potrebbe dire che la sua fortuna gliel'abbia portata una donna molto giovane, che come lui aveva una forte passione verso la musica e lo ha spinto a lavorare insieme ad alcuni progetti. Da questa collaborazione, i due prendono la decisione di formare una band, per cui danno inizio alle selezioni degli altri artisti per completare la squadra.

Ma il loro progetto è ambizioso e audace, e i giovani che compongono la band non si fermano di certo alle prime difficoltà. Dopo un tiepido clamore, la band decide di puntare in alto, presentandosi a gamba tesa in un talent show in modo da diventare non solo riconoscibili, ma anche indimenticabili. Per questo motivo, si presentano sul palco di X Factor nel 2017, e con i loro sound e la loro grinta convincono tutti. L'unico appunto, però, è l'uso dell'inglese in un format che è alla ricerca di talenti che cantano in italiano. ma i giovani non si perdono d'animo, ed oggi sono considerati una delle band italiane e italofone più apprezzate al mondo. Avete capito di chi stiamo parlando?

Svelata l'identità del bambino in foto: oggi è famosissimo

Frontman della famosissima band Maneskin, il bambino nella foto è il mitico Damiano David. La sua voce è inconfondibile, e il successo della band di cui fa parte è arrivato persino oltreoceano. Il gruppo è nato dall'intuizione della talentuosa bassista victoria De Angelis, che ha convinto Damiano a formare un gruppo insieme con Ethan Torchio e Thomas Raggi. La canzone con la quale hanno debuttato a X Factor è Chosen, e sono riusciti a farsi conoscere e amare anche grazie ai consigli del loro giudice Manuel Agnelli, che ha sempre creduto in loro. Successivamente hanno vinto Sanremo nel 2021, e subito dopo l'Eurovision Song Contest, che sugella il loro trionfo al livello internazionale. Avete visto quanto è cambiato, Damiano, da quando era solo un bambino?

