Fabrizio Corona conferma il flirt con Giacomo Urtis: "Era un nostro segreto"

Giacomo Urtis al Grande Fratello Vip ha raccontato di aver avuto una rapporto a tre con un noto personaggio dello spettacolo e la moglie. Subito dopo il suo racconto, è iniziata una caccia al nome della persona coinvolta, con Fabrizio Corona al primo posto tra gli indiziati. Il suo profilo, infatti, corrisponde perfettamente all'identikit del re dei social network. Poche ore dopo, proprio Corona ha confermato queste ricostruzioni pubblicando una foto su Instagram in cui lo si vede abbracciato ad Urtis con la didascalia "Amore mio... grande, unico e solo, era un nostro segreto... dai!".

Il tono sarcastico delle sue parole è lampante e il tempismo della pubblicazione della sua storia conferma la capacità di Corona di rimanere in pista ed essere il protagonista della storia. Ad ogni modo, chiunque voglia indagare su questa storia è a lui che deve rivolgersi. Ma cosa ha detto Giacomo Urtis nella Casa più spiata d'Italia? Il chirurgo, per il secondo anno consecutivo al Grande Fratello Vip, ha raccontato a Sophie Codegoni la storia di letto con un grande volto del mondo dello spettacolo, ma senza fare nomi. "Lui non ne ha mai fatto mistero", ha rivelato Urtis.

"Vivevo in Sardegna e non conoscevo nessuno. Mi ha presentato tutti lui...Mi diceva di andare a vivere da lui. Ci siamo conosciuti in aeroporto. Ho visto un braccio tatuato, pieno di gioielli, mi sono girato e ho detto 'Piacere Giacomo', e lui 'Piacere Fa...'. E' proprio quest'ultimo dettaglio che ha fatto pensare al nome di Corona. Giacomo Urtis, chirurgo e concorrente del Gf Vip, ha raccontato a Sophie Codegoni di aver avuto una storia di letto con un uomo conosciuto nel mondo dello spettacolo. Urtis non ha rivelato il nome dell'uomo, ma ha assicurato che questi non ha mai nascosto il suo orientamento sessuale.

Sophie Codegoni aveva notato che c'era grande complicità tra i due, ma non si sarebbe mai immaginata un epilogo del genere. "Quando siamo stati a cena lì io vedevo che vi baciavate…ma pensavo fosse una cosa così perché tutti ci baciavamo in bocca…lui dice sempre che ti adora", ha commentato Sophie. Quando Urtis ha confermato che Fabrizio Corona è stato "l'uomo della sua vita", la Codegoni ha voluto andare ancora più a fondo. "Ma i vostri erano baci con la lingua? Perché non li ho mai visti?", ha chiesto Sophie, basita, a Urtis, il quale si è messo a ridere lasciando intendere la risposta con un "eh, amore!".

Giacomo Urtis è entrato da tempo nell'entourage di Corona ed è più volte intervenuto chirurgicamente su Nina Moric, con la quale ha avuto un rapporto, prima degli screzi dello scorso anno, quando ci furono alcune settimane di botta e risposta tra i due e si parlava molto di Fabrizio Corona dopo un'altra questione giudiziaria e dei suoi problemi di salute.

