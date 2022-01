Selvaggia Lucarelli e l'annuncio disperato: "Non sappiamo cosa fare"

Selvaggia Lucarelli, in un lungo sfogo sui suoi profili Social parla di questa situazione che ormai da anni sta incombendo su tutto il mondo: ovvero il Coronavirus.

"Siamo nel limbo, non sappiamo cosa fare"

Leon Pappalardo, figlio 16enne di Selvaggia Lucarella, è positivo per il covid. Ad annunciarlo è stato proprio lei e, sempre grazie ai suoi canali social, coglie l'occasione per bacchettare il generale Figliuolo e la Regione Lombardia per essere colpevoli di non essere riusciti a far fronte a questa nuova fase dell'emergenza sanitaria. Continua Lucarelli nel dire che questa è una vera e propria crisi di Paese, infatti quello che sta succedendo in Lombardia potrebbe anche colpire altre regioni d'Italia. Scopriamo quindi di più sulla vicenda.

Il tampone del figlio di Selvaggia per andare a trovare i nonni

"Non l'ho detto subito perché non mi sembrava il nuovo del secolo - ha esordito in una lunga storia su Instagram - Leon ha preso una molecola tampone perché doveva andare dai nonni e il risultato è stato positivo. Non aveva sintomi, e né Lorenzo né io (compagno Lorenzo Biagiarelli, ndr) abbiamo sintomi. Lorenzo e Leon hanno avuto entrambi un tampone rapido negativo. Quindi, a questo punto, posso presumere che anche io e Lorenzo potremmo avere il Covid, e non lo sappiamo. In ogni caso sia io che Lorenzo abbiamo tre dosi, quindi potrebbe anche capitare che le abbiamo avute e l'abbiamo già negata, oppure semplicemente non le abbiamo avute. L'argomento è diverso e questa è la situazione in cui ci troviamo. Leon ha fatto il tampone ieri mattina e nel pomeriggio ha ottenuto un risultato positivo. Certo, Ats non ci ha mai contattato, ma non ci abbiamo nemmeno contato perché in questi giorni ho letto migliaia di storie».

Selvaggia Lucarelli: “Non sappiamo cosa fare, siamo abbandonati”

“In questo momento siamo in questo abisso dove non sappiamo cosa fare”, ha continuato. Quindi se vogliamo sapere se siamo positivi, dobbiamo assolutamente andare in un laboratorio privato e possiamo permettercelo. L'alternativa è non sapere se siamo positivi e aspettare sette giorni e poi guardare il percorso molecolare per vedere se siamo positivi o negativi. Se siamo negativi, possiamo smettere di fumare perché, tra l'altro, non abbiamo nemmeno avuto sintomi. Anche privatamente un tampone molecolare si trova con grande difficoltà, ma si trova e si paga molto. Se dovessimo fare affidamento sulla salute pubblica, in questo momento avremmo le visite tra una settimana, dieci, quindici giorni. Quindi se fossi negativo in una settimana, potrei uscire per tre dosi, ma se mi aggiusti il ​​tampone in due settimane, mi rinchiudi a casa senza motivo".

"Come può ironizzare Figliuolo?"

“Se non puoi permetterti di pagare a tutta la famiglia 3-4 tamponi che costano 100 euro l'uno, cosa fai? - chiede il giornalista - Ti chiudi in casa? Come ironizza il generale Figliuolo sulla situazione che stiamo vivendo? Vi ricordo in mimetica che è anche Natale italiano. La maggior parte degli italiani viveva in coda, al freddo, fuori dalle farmacie. Molti bambini non si sono goduti il ​​Natale, gli adulti hanno dovuto annullare le vacanze, perdendo soldi.

Ad esempio, ho perso molti soldi, ma va bene, la salute è importante, ok, per favore risolvete questa situazione. Starò a casa questa settimana, pagherò il tappetino per il mouse, pagherò il secondo tappetino per il mouse, sono centinaia di euro e io posso permettermelo e altri no. La situazione è particolarmente grave al momento, soprattutto in Lombardia e Toscana, ma presto si manifesterà in tutta Italia. È lo stato di emergenza in tutto il Paese. Chiediamo una soluzione al più presto, soprattutto nel caso di bambini, adolescenti, che, dopo questa agonia della didattica a distanza, sono di nuovo chiusi in casa senza possibilità di festeggiare il capodanno, senza possibilità di festeggiare il Natale. Per favore, andiamo."

"Faremo la fila per i test sierologici dopo?"

“Tra l'altro, se mancano le tracce e molti di noi faranno il tampone quando è troppo tardi per stabilire un risultato positivo perché potremmo scoraggiarci, come affronterete il problema del richiamo? Abbiamo terminato le linee per tamponi antigenici e molecolari, faremo linee per tamponi sierologici? Sappiamo tra l'altro che la sierologia non ci dice molto sulla protezione, e comunque abbiamo gli anticorpi dei vaccini precedenti. Ripeto, che casino", conclude.