Federico Fashion Style furioso non ha resistito: "Ora basta sono stufo!"

Domani andrà in onda la tanto attesa finale di 'Ballando con le stelle', in finale c'è anche Federico Lauri, che grazie al suo talento ha completamente sconfitto la timidezza. Può vincere? Chissà, nel frattempo, oggi ha accettato una lunga intervista sull'ultimo numero della rivista Nuovo uscito oggi in tutte le edicole e ha raccontato come suo padre ha interpretato le sue stravaganti performance.

Ma per Federico Fashion Style è anche un periodo di difficoltà, oltre alle critiche che gli sono state sollevate costantemente dalla giuria di 'Ballando' si è aggiunta una salatissima multa: questa volta è successo a Napoli, dove da qualche mese ha aperto il suo nuovo salone aperto lo scorso luglio. La polizia stradale ha notificato una violazione della normativa anti-coronavirus durante il sopralluogo al salone.

Come se non bastasse, la multa ricevuta da Federico Fashion Styling ha radunato la folla davanti al locale, attratta dal movimento, e si è precipitata incuriosita. Insomma, l'arrivo dell'Ufficiale di Pubblica Sicurezza ha destato l'attenzione della gente, motivo per cui la notizia si è diffusa subito in città e su Internet. Federico non era nel locale al momento della multa, ma non era la prima volta che succedeva. Infatti, nel marzo dello scorso anno, durante il tour in Sardegna, sono arrivate le denunce dei cittadini. Federico non ha ancora commentato sui social le multe del Salone del Vomero.

Tornando all'intervista, tra le tante domande sollevate dalla cronista, ce n'è un'altra inerente al padre: "Cosa ne pensa del tuo look poco maschile? " Federico Fashion Style non ha nascosto la sua rabbia ma ha comunque risposto che vedendolo ricoperto di piume di struzzo dopo la performance, il padre gli ha chiesto di poterlo vedere in camicia e cravatta

Federico Lauri ha poi annunciato che, nonostante le molte spiegazioni che ha dato queste domande gli si pongono sempre ed è stufo che il suo modo di vestire diventi oggetto di gossip: "Non capisco perchè il mio vestire di pailletes debba far parlare della mia sessualità, nel privato ognuno può fare quello che vuole, Basta! La moda, lo stile e l'espressione di sé non possono essere limitati da certi tabù che non hanno più motivo di esistere."

Insomma, Federico Lauri, anche dopo aver parlato della difficoltà di avere la sua bellissima bambina, e dopo aver confessato tutto il dolore e le preoccupazioni legate alle complicazioni affrontate dalla sua compagna che si è sottoposta alla fecondazione assistita si è detto stanco delle chiacchiere e delle insinuazioni sulla propria sessualità, come se fosse l'unico sua caratteristica, o almeno l'unica rilevante.

Proprio parlando della adorata bambina Sophie Maelle, ha confidato che più volte gli ha chiesto perché fosse così differente da tutti gli altrui papà, in un piccolo paesino come Anzio, l'eccentricità e la stravaganza di Federico Fashion Style saltano all'occhio immediatamente, e confida al giornalista del settimanale 'Nuovo' "Potrebbe aver sentito dei commenti negativi su di me, infatti una volta mi ha chiesto perché mi piaccia tanto l'oro. Una domanda che secondo me, nasce indirettamente da giudizi di qualche altro bambino..."

