Federico Fashion Style nei guai: la polizia irrompe nel salone di Napoli

Federico Fashion Style è stato nuovamente multato. Questa volta è stato a Napoli, dove da qualche mese ha aperto il suo nuovo salone. Il protagonista di Ballando con le stelle ha aperto un nuovo locale a Napoli nel Luglio dello scorso anno.

Per la precisione, il Salone delle Meraviglie di Napoli si trova presso il COIN di Via Scarlatti, al Vomero, una delle zone più eleganti della città. Questo è il quarto salone di Federico in Italia, e non certo l'ultimo. Il suo trattamento è uno dei trattamenti più popolari.Nell'episodio Real Time, puoi vedere persone di varie regioni che cercano di cambiare il loro aspetto.

Quindi dopo la prima esibizione di Anzio, dopo uno spettacolo a Roma e un locale a Milano, il ristorante di Federico è ormai sempre pieno di viaggi e appuntamenti. Pochi mesi dopo, lo spettacolo è apparso immediatamente sulla pagina delle notizie ed è stato multato. Il fatto è da risalire a ieri pomeriggio, come riporta Il Mattino, quando la polizia di Napoli è entrata nell'ufficio del Vomero e ha sorpreso i dipendenti che non indossavano mascherine.

Pertanto, la polizia stradale ha notificato la violazione della normativa anti-coronavirus durante il sopralluogo in salone. Come se non bastasse, le multe del Federico Fashion Style Salon hanno raccolto la folla davanti al locale, attratta dalla folla in fermento, e si sono precipitate incuriosite. Insomma, l'arrivo della polizia municipale ha attirato l'attenzione della gente, motivo per cui la notizia si è diffusa subito in città e su Internet. È anche perché lo stile fashion di Federico è più in voga adesso, perché ha partecipato a Ballando con le Stelle 2021 e sabato vincerà la finale.

Federico non era al club al momento della multa, ma non è la prima volta che succede. Infatti, nel marzo dello scorso anno, durante il tour in Sardegna, il luogo in cui ha soggiornato è stato visitato dalla polizia locale. È arrivata la denuncia di un cittadino. La polizia ha ritenuto che questo posto fosse particolarmente affollato, motivo per cui lo hanno nuovamente multato per non aver rispettato le normative anti-coronavirus. Al momento, Federico non ha ancora commentato sui social le multe inflitte dal Salone del Vomero.