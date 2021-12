Alberto Matano vuota il sacco sulla Cuccarini: "Si è inventata tutto!"

Di recente, la trasmissione di Alberto Matano "La vita in diretta" è stata scossa da un terribile incidente, l'inviata del programma è rimasta vittima di un furto in una villa in Veneto. Nel momento in cui la cronista stava registrando un servizio, un gruppo di criminali ha rotto il finestrino dell'autovettura della troupe e ha rubato tutto all'interno.

Ma vediamo in che rapporti sono oggi il conduttore calabrese e la sua ex collega Lorella Cuccarini, impegnata attualmente nel talent di Canale 5 "Amici di Maria De Filippi". Due anni fa, quando finì la collaborazione tra Alberto Matano e la Cuccarini, quest'ultima scrisse al collega una lettera pungente, in cui lo definiva, attenta a non nominarlo mai direttamente, un maschilista arrogante.

La tensione all'epoca era evidente, quando Lorella era la sua co-conduttrice nel programma "La vita in diretta". Non sono mai mancate battute e frecciatine da entrambe le parti. Ad un certo punto era ormai chiaro che Lorella Cuccarini e Alberto Matano non si sopportavano. Nell'ultimo episodio di quella stagione, il conduttore ha anche menzionato la sua collega tra i ringraziamenti, ma lei non lo ha fatto e lo ha sfacciatamente ignorato. Successivamente, la donna ha deciso di pubblicare una lettera aperta citandolo, ma non ha mai rivelato pubblicamente il suo nome. In questa lettera discutibile, Cuccarini ha parlato di un "maschilista dall'ego smisurato".

La showgirl lo accusò di essere un ipocrita, e quando stava lavorando alle sue spalle per distruggerla, ha rilasciato una dichiarazione di stima per lei. E' scoppiato un putiferio tra le persone che hanno sostenuto l'uno e l'altra. L'ultima puntata di quell'edizione del programma è andata in onda in un clima gelido tra i due. Nei ringraziamenti finali in cui il conduttore l'aveva nominata, Lorella non lo ha fatto.

Poche settimane dopo questa lettera, il giornalista decise di rispondere a tono alla sua ex collega. Ecco cosa ha detto: la risposta di Alberto Matano alle dure accuse di Cuccarini era apparsa su "Repubblica". "Maschilista? Forse voleva dire giornalista", aveva replicato il conduttore, aggiungendo che non sa nemmeno cosa sia il maschilismo e che non ha fatto altro che essere un buon giornalista.

"Non poteva inventarsi qualcosa di più surreale", aveva continuato Matano. Sua madre, infatti, è una storica femminista italiana e membro della Commissione Pari Opportunità a Palazzo Chigi, ha anche sottolineato che proveniva da una famiglia molto aperta e non capiva bene cosa fosse il maschilismo. Infine, aveva aggiunto che voleva mantenere buoni rapporti con l'ex collega e ha ribadito che ciò che si era visto in trasmissione era la verità, che è stata la migliore risposta alle polemiche e alle bugie.

Negli ultimi mesi Alberto Matano è impegnato anche nelle riprese di "Ballando con le stelle" diretto da Milly Carrucci e Paolo Belli. La finale si avvicina e nella scorsa puntata è esploso un litigio che l'ha coinvolto dietro le quinte. Uno dei vip che partecipa alla competizione si è lamentato dell'atteggiamento dei conduttori e dei giudici. Stiamo parlando di Morgan, uno dei concorrenti più seguiti di questa edizione, noto per avere un carattere difficile. Come riportato sul sito "Piùdonna", qualche giorno fa si è lamentato tramite i social del trattamento ricevuto nello show. "Lucarelli, Bruzzone e Alberto Matano sono incoscienti sul loro fare del male al pubblico e a me". Il cantante, infatti, è convinto che il gossip su di lui sia stato avviato dai giudici, in particolare da Alberto Matano.