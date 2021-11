Tra Elodie e Marracash è davvero finita: arriva la conferma

Dopo gli insistenti rumors sulla rottura tra Elodie e Marracash, arrivano le foto della conferma: Elodie ha un nuovo fidanzato. I primi baci tra la cantante romana e Davide Rossi, che confermano la notizia della storia lanciata da "Chi" un mese fa, sono stati pubblicati dallo stesso settimanale nel numero in edicola di domani. Il rapporto tra Elodie e il rapper di origini siciliane Marracash è dunque chiuso. "Marracash è solo un ricordo", scrive la rivista di gossip, pubblicando le immagini dei baci tra la cantante e Davide Rossi.

I paparazzi hanno pizzicato la nuova coppia all'aeroporto milanese di Linate, dove Davide, ex modello e marketing manager di Armani, celebre anche per un'apparizione all' "Isola dei famosi" ha accompagnato Elodie in partenza per Bari. "I due si sono scambiati baci e carezze per salutarsi", si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini.

🇮🇹🔴BREAKING ufficialmente finita la storia fra #Elodie e #Marrakesh, il settimanale Chi ha pubblicato una foto in cui la cantante bacia il suo nuovo compagno, Davide Rossi, ex modello e marketing manager di Armani!!! pic.twitter.com/7UScaREhpa — RumorHasIt (@RumorHasIt2021) November 9, 2021

Che la storia tra Elodie e Marracash fosse al capolinea sembrava chiaro già a settembre, quando la cantante romana definì la sua relazione con il rapper siciliano ''stimolante e faticosa'', aggiungendo che: "Siamo molto diversi". In questi ultimi giorni, mentre l'ultimo singolo, "Vertigine", è il più trasmesso in radio, Elodie sta facendo il suo debutto come attrice ed è questo il motivo del suo viaggio in Puglia.

Sarà la protagonista del film "Ti mangio il cuore'', un gangster movie in bianco e nero ambientato sugli altopiani del Gargano che racconta la tragica passione d'amore tra la moglie di un boss (Marilena, ossia Elodie) e l'erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè). La cantante sarà impegnata sul set per otto settimane.