Memo Remigi e la relazione con Barbara D'Urso: "L'ho salvata"

In una lunga intervista al 'Corriere della sera' che ripercorre gli inizi e la carriera del conduttore e cantante Memo Remigi ha aggiunto altri dettagli alla storia d'amore avuto con Barbara D'Urso: i due sono stati legati per 4 anni e la loro relazione stava per rovinare il matrimonio del concorrente di 'Ballando con le stelle' con sua moglie Lucia, scomparsa a gennaio dell'anno scorso.

Questo è ciò che si legge nella lunga dichiarazione sulla relazione tra Memo Remigi e Barbara D'Urso, il cantante descrive una donna giovane e inesperta che aveva bisogno di essere indirizzata e protetta dal mondo dello spettacolo: "Era appena arrivata a Milano, ingenua, inesperta della vita, sono stato il suo mentore, le ho insegnato un po' di cosine, l'ho protetta da certi ambienti, anzi l'ho salvata. Avevo 39 anni, lei 19."

"Io e Barbara abitavamo in un monolocale vicino a piazza Napoli, la portavo con me nelle televisioni private, le spiegavo come muoversi, come parlare, molti dei miei colleghi cercavano di aiutarla, sapendo che era la mia ragazza. Pippo Baudo la prese a 'Domenica In'. La storia finì quando lei mi disse che voleva un marito e dei bambini, io avevo già dato, era giusto lasciarla libera. E tornai da mia moglie."

Il matrimonio tra Memo Remigi e Lucia però ha accusato il colpo sfociando poi nel divorzio che li ha tenuti lontani; infatti la moglie infatti lo cacciò di casa ma quando tornò le cose pian piano tornare al loro posto: "Però ci siamo risposati, con nostro figlio Stefano come testimone. Ci siamo amati moltissimo, per me è stata fidanzata, sposa, amante e mamma, tutto." Il matrimonio tra i due è durato 55 anni, fino a gennaio scorso quando è scomparsa, il suo ultimo pensiero riferito a suo figlio, era rivolto al marito: "Prenditi cura di papà"