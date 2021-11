Diego Jr contro la maglia del Napoli: "Immagine senza consenso. Agiremo per vie legali"

Il Napoli rende omaggio a Maradona a un anno dalla scomparsa con la sua immagine sulla maglia che indosserà per tre partite a novembre, quella contro il Verona di ieri, domenica 7 novembre, e contro Inter e Lazio. L'iniziativa è stata molto apprezzata ma ha anche fatto scoppiare una polemica. Il figlio napoletano di Maradona, Diego Jr, ha chiarito che l'immagine del padre sulla divisa del club partenopeo non era stata autorizzata.

Il figlio del Pibe de Oro, Diego Armando Maradona Junior, ha rilasciato all'Adnkronos un comunicato in cui si dice dispiaciuto per la mancanza di considerazione da parte del Napoli nei confronti dei legittimi eredi: "Non siamo stati coinvolti e non abbiamo mai dato il consenso a questa operazione - ha detto Maradona Junior a proposito della maglia con l'immagine di Maradona indossata dai giocatori del Napoli - L'autorizzazione è stata firmata da Stefano Ceci, che era il manager di papà".

Non solo. Diego Junior ci tiene a precisare che "Ceci non è più il suo manager e noi eredi siamo gli unici deputati a firmare questo tipo di autorizzazioni. E' stato ritenuto valido un contratto che non esiste più e quindi agiremo per vie legali" ha spiegato il figlio di Maradona, sottolineando come procederà legalmente contro Ceci (ma non contro il Napoli). Diego Jr ha poi concluso così il suo lungo intervento sull'accaduto: "Mi fa strano che una società seria come il calcio Napoli abbia dato credito a questa persona - ha detto - In Argentina è già partito un procedimento giudiziario contro Ceci".