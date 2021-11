Jill Biden arriva a Napoli e prepara i ravioli: "Nonna faceva la pasta in casa"

Jill Biden pazza di Napoli. Mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è volato alla Cop26 a Glasgow, la first lady americana è arrivata nel capoluogo campano per una visita alla scuola dei figli dello staff della "Naval Support Activity Naples", una base della Marina militare situata a Gricignano di Aversa. E ha partecipato, indossando un grembiule e un cappello da chef, a una lezione sui ravioli alla scuola di cucina.

Prima first lady italo-americana, Jill ha detto ai ragazzi che sua nonna "preparava le tagliatelle e le appendeva ad asciugare in cucina". "Fantastico, sono felice di essere in Italia", ha detto, aggiungendo che conosce bene la cucina italiana. La moglie del presidente americano si è subito messa al lavoro, sollecitata da uno studente che le ha chiesto aiuto per fare i ravioli. Mentre tagliavano insieme la pasta, Jill ha chiesto del ripieno ai quattro formaggi, domandando se ci fossero anche delle spezie.

"Facevamo sempre la pasta in casa per cena", ha ricordato, parlando ancora dei suoi nonni, originari della Sicilia, il cui cognome Giacoppa era stato anglicizzato in Jacobs. Insegnante di inglese, Jill Biden ha mantenuto il suo lavoro anche alla Casa Bianca. A suo agio tra gli studenti del corso di cucina, ha poi avuto un incontro con bambini e famiglie, durante il quale le è stata raccontata la vita dei figli dei militari.

Poi Jill condiviso con loro l'esperienza di sua nipote Natalie, a cui mancava tanto suo padre Beau, quando prestava servizio come militare in Iraq. Quello stesso Beau che i Biden hanno perso con grande dolore nel 2015 a causa di un tumore.