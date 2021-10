Toni Santagata, il tragico lutto che ha sconvolto la sua vita: "Un dolore infinito"

Dopo soli dieci giorni, è tornato ospite nel salotto di "Oggi è un altro giorno" insieme alla moglie Giovanna Isola, il cantante Toni Santagata, pseudonimo di Antonio Morese, amatissimo interprete della canzone popolare italiana. Il cantante 86enne, originario di Sant'Agata di Puglia, in provincia di Foggia, ha rivoluzionato il panorama musicale italiano, facendo conoscere a tutto il mondo il dialetto pugliese con brani come "La zita", "Lu maritiello" e "Quant'è bello lu primm'ammore".

Nella sua vita c'è un dolore recente, dovuto a un tragico lutto che ha dovuto affrontare lo scorso anno, precisamente nell'agosto 2020. Infatti, a soli 50 anni, è venuto a mancare il suo unico figlio, Francesco Saverio Morese. Il figlio del popolare cantautore pugliese era uno showman, soprattutto autore e regista. Aveva appena prodotto diversi spettacoli del suo adorato papà e in molte foto appare accanto a lui. Purtroppo il cantante non ha nascosto che soffre ancora per questa terribile perdita.

Amato in Puglia, ma anche nel vicino Molise, soprattutto a Termoli, il figlio del noto cantautore aveva una casa al mare. Qui sembra che amasse rifugiarsi, ma c'è di più: padre e figlio, nella città molisana, organizzavano anche eventi culturali e mondani. In questi mesi tanti sono gli omaggi - anche dalla cronaca locale - tributati a Francesco Saverio Morese.

Ma le parole più commoventi arrivano da suo padre attraverso il suo profilo Facebook, dove è molto attivo e dove racconta spesso quanto sia difficile per lui alleviare quel dolore. Lo ha fatto nelle scorse ore, rispondendo a un commento affettuoso di un fan, che sui social ha espresso vicinanza e cordoglio. C'è da dire che per molto tempo Toni Santagata non ha voluto parlare pubblicamente di questo lutto che lo ha colpito e il dramma è emerso solo di recente. Il cantautore risponde al suo fan, sottolineando come quello per la morte del figlio sia "un dolore infinito, che non riesce a lenire nemmeno questo immenso successo che mi viene tributato da tutto il mondo".