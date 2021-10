Ballando con le Stelle, Andrea Iannone e Lucrezia Lando nuova coppia?

Mancano pochi giorni all'inizio di "Ballando con le Stelle 2021" ed è già tempo di gossip. Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono stati infatti pizzicati in atteggiamenti intimi, tra una prova e l'altra, alimentando le voci di un flirt esploso dietro le quinte del programma Rai. Il settimanale "Gente" ha pubblicato delle foto che immortalano i due fuori dalle prove, con affettuosi baci inaspettatamente protagonisti. "Il sentimento torna pista", scrive la rivista, con i due piccioncini ufficialmente single. Se Iannone ha in gran parte archiviato la love story con Belen Rodriguez e il brevissimo flirt con Giulia De Lellis, la ballerina 23enne pure ha voltato pagina dopo Marco De Angelis, ex collega di Ballando con le stelle.

Il motociclista originario di Vasto, in Abruzzo, è sicuramente uno dei concorrenti più attesi della nuova edizione di "Ballando con le stelle": dalle piste della MotoGP alle piste da ballo, Iannone è pronto a regalarci grandi emozioni e le voci di un presunto flirt sta facendo sognare già tutti i fan. Dopo la relazione con Belen Rodriguez e la love story con Giulia De Lellis, il pilota sembra aver passato molto tempo da solo, nonostante i numerosi rumors sulla sua vita sentimentale. Ma ora le cose potrebbero essere cambiate.

Andrea Iannone è solo uno dei tanti protagonisti che ci faranno compagnia durante lo spettacolo condotto da Milly Carlucci. Quest'anno la conduttrice ha voluto fare le cose in grande, scegliendo tra i volti più amati dal pubblico come Al Bano, Arisa e Morgan. E non mancheranno ospiti incredibili (uno tra loro, Marcell Jacobs), pronti a scendere in pista per una serata di follia a ritmo di ballo. L'appuntamento è per il prossimo 16 ottobre.

Chi è Lucrezia Lando

Veneta classe 1998, Lucrezia si era presentata al casting di "Amici di Maria De Filippi", senza superare le selezioni. Ingaggiata da Milly Carlucci nel 2018, è arrivata terza al debutto con Giaro Giarratana e ha vinto l'ultima edizione del programma Rai, al fianco di Gilles Rocca. Con Iannone, motociclista di 32 anni, potrebbe ripetersi, realizzando un'impresa che al momento è riuscita solo a Raimondo Todaro, campione consecutivo nel 2005 e 2006, nel 2013 e nel 2014.

Ballando con le stelle 2021, le coppie

- Al Bano e Oxana Lebedew

- Alvise Rigo e Tove Villfor

- Andrea Iannone e Lucrezia Lando

- Arisa e Vito Coppola

- Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale

- Fabio Galante e Giada Lini

- Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina

- Memo Remigi e Maria Ermachkova

- Mietta e Maykel Fonts

- Morgan e Alessandra Tripoli

- Sabrina Salerno e Samuel Peron

- Valeria Fabrizi e Giordano Filippo

- Valerio Rossi Albertini e Sara Di Vaira

