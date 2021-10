Street Food Challange: l'arancino siciliano è il cibo di strada più amato dagli italiani

Nei giorni scorsi "Deliveroo" ha lanciato sui social la Street Food Challenge Italia per decretare quale, secondo gli utenti, sia lo street food estivo più gettonato nel Belpaese. Otto specialità e quattro regioni diverse si sono sfidate e a trionfare è stato l'arancino siciliano che ha battuto in finale la pizza portafoglio napoletana.

Lo street food estivo è dunque Made in Sicily. L'arancino siciliano conquista il primo posto come miglior cibo di strada e lo fa prevalendo su tante specialità italiane. Quest'estate, infatti, molti italiani e stranieri hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze in Italia. La Sicilia è stata molto quotata, e qui l'arte del cibo di strada non passa di certo inosservata. Lo street food è una categoria capace di conquistare tutti: economico, sostanzioso e tipico. Diverse sono le proposte dei vari street food che cambiano ovviamente anche a seconda delle regioni. "Deliveroo" ha quindi deciso di unire queste specialità in un'unica sfida.

La prima sfida della Street Food Challenge Italia riguarda l'Emilia Romagna: la piadina batte gli gnocchi fritti con il 57% delle preferenze. Subito dopo è poi la volta della Sicilia dove l'arancino siciliano ha battuto pane e panelle con l'82% delle preferenze. Per la Campania la pizza portafoglio ha prevalso sul crocchè grazie al 63% dei voti. Infine, in gara anche la Puglia dove la puccia ha battuto il panino con il polpo.

Il secondo turno è iniziato con gli arancini siciliani che hanno avuto la meglio sulla puccia pugliese con il 77% dei voti. La pizza portafoglio napoletana ha poi superato la piadina con il 51% dei voti. In finale un testa a testa che ha visto gli arancini siciliani battere una delle specialità più famose di Napoli e vincere la sfida del cibo di strada.