Gaetano Manfredi: "Napoli merita un vero sviluppo per tutti i figli del Sud"

Ingegnere e professore universitario, rettore dell'Università di Napoli fino al 2020, politico ed ex ministro. Gaetano Manfredi, 57 anni, è il nuovo sindaco di Napoli che ha messo d'accordo il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle: ha ottenuto il 62,88% dei voti al primo turno. Nato il 4 gennaio 1964 ad Ottaviano, in provincia di Napoli, nel 1988 si è laureato in Ingegneria Civile presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, dove nel 1998 è stato nominato professore ordinario.

Nel 2014 è diventato rettore dell'ateneo federiciano, che sotto la sua guida ha registrato una grande fase di sviluppo, con la nascita del polo universitario di San Giovanni a Teduccio, l'Apple Developer Accademy, e della Scuola Superiore Meridionale, sul modello della Normale di Pisa. Nel 2015 è stato eletto presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui), poi riconfermato nel 2018.

La sua carriera si è intrecciata con la politica per la prima volta nel 2006, quando è stato nominato consigliere tecnico del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella pubblica amministrazione, durante il secondo governo Prodi. E' stato anche membro del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile. Il 28 dicembre 2019 è stato nominato Ministro dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Conte. Rimane in carica fino al 13 febbraio 2021.

Durante il suo mandato, Manfredi ha affrontato la crisi degli atenei causata dalla pandemia di Covid-19 e ha presentato anche un progetto di riforma per abolire l'esame di stato e rendere abilitanti le lauree dei corsi di biologo, architetto, farmacista, veterinario, psicologo e dentista. In vista delle elezioni amministrative del 2021, tenutesi il 3 e 4 ottobre, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Napoli. La candidatura di Manfredi trova il sostegno sia del Movimento 5 Stelle che del centrosinistra, con il Pd.

In totale, 13 liste lo supportano. Manfredi ha seguito lo spoglio elettorale a Nola, con la sua famiglia. "Grazie a Napoli e ai napoletani. E' un risultato straordinario che per noi rappresenta una grande responsabilità e una grande gioia", ha commentato dopo i primi risultati. "Napoli ha detto chiaramente 'vogliamo voltare pagina', non siamo solo 'pizza e mandolino' ma siamo una città di grande competenza e professionalità", ha detto in conferenza stampa, dove erano presenti il presidente della Camera, Roberto Fico , il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Pd.

Gaetano Manfredi è stato votato da 6 napoletani su 10 tra il 47% dei cittadini che si sono recati alle urne. Ex ministro dell'Università ed ex rettore della più antica università d'Europa (la Federico II) è il ​​nuovo sindaco di Napoli con quasi il 65% delle preferenze. Ha guidato una delle poche coalizioni di centrosinistra che comprende i 5 Stelle: "Metterò in campo una giunta di alto profilo - ha detto Manfredi - questa è la sfida della verità per il futuro di una città che merita un vero sviluppo per tutti i figli del Sud".