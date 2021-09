Alessia Marcuzzi sulla bellezza del Sud: "Sono senza fiato!"

Alessia Marcuzzi ha più volte dichiarato il suo amore verso il Sud, questa volta la presentatrice televisiva ha pubblicato sul suo profilo social una foto che la immortala su una terrazza della sua camera d'albergo in uno degli antichissimi rioni del Borgo dei Sassi di Matera in Basilicata. Il commento alla foto postata esprime la forte emozione del ritrovarsi in uno dei siti storici più importanti del Sud, dichiarato Patrimonio dell'Unesco.

Seduta comodamente sulla terrazza in pietra, Alessia è stata fotografata mentre ammira il paesaggio intorno, il commento non lascia spazio a dubbi sulla felicità di trovarsi in un luogo incantato; ecco le parole che ha usato: "Senza fiato." Due parole, che esprimono al meglio la sensazioni di essere immersi in una bellezza che non ha termini di paragone.

Non è la prima volta che la showgirl visita il Sud, questa estate è qui che ha deciso di passare le proprie vacanze: si è recata prima in Campania, nella splendida Positano in compagnia di suo marito, Paolo Calabresi Marconi, e i due figli, Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti. Ha scelto sempre una terrazza, questa volta vista mare, per immortalare il viaggio nella perla campana.

Dopo la Campania il tour vacanziero della Marcuzzi si è spostato in Puglia a Roseto Valforte, il paese nella provincia di Foggia che ha dato i natali a sua madre: come lei stessa scrive: "Questa è Roseto Valforte, che meraviglia. E' il paese in cui ho trascorso molte estati della mia infanzia.. E sono tornata con una parte della mia famiglia, tutti i cuginetti. E' uno dei Borghi più belli d'Italia. Dovete venire in questo posto meraviglioso."

Lasciata la Puglia ha passato alcuni giorni in Sicilia, nella provincia di Siracusa, accettando l'invito dell'amico imprenditore Fabrizio Giacometti. Sempre sul profilo social, ha raccontato di aver visitato la città di Noto e Marzameni, un piccolo e caratteristico borgo marinaro nel siracusano.