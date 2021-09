La Puglia festeggia grazie al 10eLotto: nell'ultima estrazione, riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Castellaneta, in provincia di Taranto, ha centrato un 9 Oro grazie a una scommessa abbinata alla modalità frequente, per una vincita di 50.001 euro. L'ultimo concorso 10eLotto ha distribuito 21 milioni di euro, per un totale di 3,1 miliardi da inizio anno.