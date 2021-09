Francesco Monte è tornato single: “Con Isabella è finita”

Dopo il pestaggio preso da Cecilia Rodriguez e l'archiviazione del racconto con Giulia Salemi , Francesco Monte due anni fa si è unito a Isabella De Candia. Da tempo però circolavano voci su una presunta crisi tra i due e oggi il settimanale Chi ha parlato addirittura di " rottura ".

" Monte è tornato single. La relazione tra Francesco Monte e la modella Isabella De Candia è davvero finita dopo due anni. Dopo una lunga pausa, i due si salutano, anche se sotto, sotto, spera ancora in un buon ritorno di fiamma ".

Ci spera, ma Isabella ha deciso...

- GF VIP e Isola dei Famosi (@GF_diretta) 22 luglio 2019

" L'amore è grande, sono molto felice, molto felice, rilassato, calmo e sereno. Si chiama Isabella ed è pugliese come me. Lei è proprio di Molfetta, non c'è molta distanza tra noi. Combattiamo anche in pugliese. Come si dice? Mogli e buoi dei vostri paesi. Insieme siamo così bravi. Ma ora non mostro tutto sui social media. Con le mie vecchie storie ho mostrato di più, ma ora voglio mantenere la storia privata. I miei ex usavano i social molto più di me e quindi hai visto di più.

Cos'ha di speciale Isabella? Lei è molto normale e questo è molto speciale. Siamo a casa nostra in Puglia mentre lavoriamo nel mondo dello spettacolo. Mi piace, è una ragazza molto semplice ".

- trashtvstellare (@trashtvstellare) 25 settembre 2019

- n (@ninatolstoj) 25 settembre 2019

