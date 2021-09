Oroscopo del Sud: pericolo in vista per Ariete, Bilancia ed Acquario

Benvenuti amici meridionali in questa nuova puntata dell'Oroscopo del Sud di oggi 16 settembre: vedremo segno per segno cosa gli astri hanno in serbo per tutti i nati in Abruzzo, Campania, Lazio, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Caro Ariete, la giornata di oggi partirà sottotono, nel pomeriggio è prevista una ripresa. Per quanto riguarda il lavoro, devi fare le cose con calma ed evitare di perdere tempo.

Caro Toro in amore se ci sono crisi vanno risolte, non alimentando sterili e inutili polemiche. Lavoro di capitolo: stai lontano dalle complicazioni e fai solo ciò che è strettamente necessario.

Cari Gemelli, la Luna sarà nel segno dal pomeriggio, piacevoli emozioni all'orizzonte. Per quanto riguarda il lavoro, anche se non è sempre facile, cerca di mantenere la calma ed evitare discussioni.

Cari Cancro, Importanti miglioramenti per i sentimenti previsti a partire dal pomeriggio, la tensione delle ultime settimane dovrebbe essere superata. Per quanto riguarda il lavoro, non avere fretta, è probabile che dovrai scendere a compromessi.

Caro Leone una situazione delicata per i sentimenti, qualche punto di rottura è possibile per le coppie. Per quanto riguarda il lavoro, non scoraggiarti anche se hai iniziato da poco un nuovo progetto.

Cara Vergine, asseconda i sentimenti, sia per chi è in coppia che per chi è single. Lavoro? È anche un momento positivo per i più giovani che vogliono mettersi in gioco.

Cara Bilancia, nelle prossime ore avremo bisogno di prudenza in amore. Dalla serata verrà una certa serenità. Per quanto riguarda il lavoro, sono in arrivo importanti novità e cambiamenti.

Caro Scorpione una situazione astrologica interessante per i sentimenti. D'altronde sul lavoro non è escluso che una persona che in passato ti ha messo da parte in passato possa contattarti...

Caro Sagittario, nelle prossime ore non sottovalutare gli incontri, potrebbero essere più importanti di quanto pensi. Per quanto riguarda il lavoro, puoi migliorare la tua situazione ma anche cercare di rilassarti un po'...

Cari Capricorno, l'iniziativa e il coraggio saranno premiati. Soprattutto se hai qualcuno di speciale nel tuo cuore. Per quanto riguarda il lavoro, avrai una forte voglia di cambiare e nel prossimo futuro vincerai una sfida importante.

Caro Acquario evita polemiche inutili, cerca di mantenere la calma. Capitolo lavoro: ti manca la concentrazione, sarai (o forse lo sei già) preoccupato per alcune questioni economiche.

Cari Pesci, l'aspetto planetario di Venere e della Luna è molto intrigante per i sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro, saranno favoriti nuovi progetti, avrete la possibilità di stipulare accordi vantaggiosi.