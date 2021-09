Barbara D'Urso piange con la signora Maria: "Non voglio vaccinarmi..."

Grandi emozioni a Pomeriggio 5, e lacrime a profusione. L'ospite, la signora Maria, si commuove e la padrona di casa, Barbara D'Urso, piange con lei. Nel talk pomeridiano di Canale 5 ampio spazio, come di consueto, a cronaca e attualità. In collegamento c'è una badante sospesa dal lavoro in mensa perché non vuole farsi vaccinare.

Come da disposizioni relative al Green pass, il certificato verde è indispensabile per i dipendenti della scuola e dell'università anche se è aperta una trattativa molto accesa sulle conseguenze di chi non vuole vaccinarsi tra governo e sindacati proprio nel ore del collegamento al Pomeriggio 5.

" Io non sono un no vax e non sono contro i vaccini - precisa, però, l'ospite di Pomeriggio 5 -. Ma mio figlio ha avuto grossi problemi dopo il vaccino contro la poliomielite. Per questo motivo è stato vittima di bullismo a scuola e a 17 anni si è tolto la vita. Ho un blocco psicologico, vorrei fare il tampone ma non posso permettermelo perché guadagno 500 euro al mese. Vorrei dei tamponi gratis ".

Non tutti " no green pass " sono no vax e non tutti coloro che non si vogliono vaccinare possono essere messi nel calderone ideologico dei " complottisti " antivaccino.

E sui tamponi liberi, proprio per venire incontro a questa frangia della popolazione, politici come Matteo Salvini stanno conducendo una battaglia per rendere più sicuro possibile chi è stato vaccinato e chi non lo ha (ancora) fatto, garantendo a entrambi i diritti di altri in termini di salute ma anche di lavoro.

La signora Maria piange al pomeriggio 5:

" Il vaccino è Sicuro al 96%, se lo fa può tornare al suo amato lavoro ", spiegano gli esperti dello studio. Ma la signora Maria è lacerata e finisce in lacrime: " ho perso un figlio, è un dolore disumano ". E anche la D'Urso non può trattenere l'emozione: " Amore, come madre ti capisco ".