Tony Colombo e Rita De Crescenzo, concerti abusivi a Napoli: scatta la denuncia

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania di Europa Verde, ha annunciato con un comunicato di aver sporto denuncia contro il cantante neomelodico Tony Colombo per un concerto dell'artista andato in scena ieri nel quartiere Forcella di Napoli.

"Vicoli invasi da motorini e auto parcheggiate all'impazzata, assembramenti incontrollati di persone, molte delle quali senza mascherina pur non rispettando nemmeno le distanze di sicurezza, musiche neomelodiche e gli immancabili fuochi d'artificio sparati in maniera sfrenata per suggellare un momento di abusivismo: abbiamo sporto denuncia perché la salute e la sicurezza della cittadinanza è stata messa ancora una volta in pericolo".

"E' l'ennesima festa abusiva tra i vicoli di Napoli – prosegue Borrelli – con tanto di concerto neomelodico che questa volta ha avuto come palcoscenico il cortile di un condominio di Vico dei Maiorani a Forcella. L'ospite musicale? Un vero habitué di tali situazioni: Tony Colombo".

"Hanno bloccato una strada", spiega Borrelli, secondo il quale questi comportamenti "offendono quei musicisti che hanno sempre rispettato le regole e continuano a fare sacrifici". Borrelli, inoltre, rendo noto di aver denunciato anche la tiktoker Rita De Crescenzo, anche lei protagonista di un evento abusivo avvenuto nella zona del Pallonetto di Santa Lucia, sempre a Napoli, nella notte tra domenica e lunedì.

Anche in questo caso, racconta Borrelli "musica a tutto volume durante la notte, e fuochi d'artificio esplosi tra i palazzi, senza alcuna autorizzazione". Il consigliere regionale di Europa Verde chiede "tolleranza zero per chi non rispetta le regole e mette in pericolo la sicurezza pubblica e la salute delle persone". "Senza autorizzazioni e norme di sicurezza, queste feste non si possono fare, chi viola le norme va denunciato e punito".