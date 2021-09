'Case a 1 Euro' aderisce all'iniziativa anche una grande città del Sud! Ecco quale

Sono molto poche le città che possono definirsi un misto di caos, bellezza e mistero come questa metropoli del Sud: la sua storia e le sue linee perfette hanno fatto innamorare gli artisti di tutto il mondo e non solo. Stiamo parlando di Napoli, che ora partecipa all'iniziativa 'Case a 1 euro' dando la possibilità di comprare un'antica dimora ad un prezzo veramente conveniente.

Molto delle case nel centro storico e nelle immediate vicinanze ad esso sono immobili sfitti o da ristrutturare, ciò ha fatto sì che i privati e le agenzie immobiliari abbiano messo sul mercato queste dimore storiche a prezzi estremamente vantaggiosi. Si stanno facendo sempre più spazio queste occasioni, proprio perché la città, che da sempre è molto popolata, mette a disposizione una quantità incredibile di immobili in un grande centro metropolitano.

L'idea delle 'Case a 1 euro', nata in Sicilia che ha conquistato tutto il paese, nasce proprio dall'esigenza dei piccoli borghi di essere ripopolati. Le abitazioni sono di soliti abbandonate da anni, sfitti e spesso anche pericolanti, ma attraverso la ristrutturazione e la vendita ad un prezzo irrisorio si possono ottenere grandi vantaggi, non solo per chi acquista, ma anche per il mercato edilizio.

L'iniziativa è crescita moltissimo, tantissimi sono stati i borghi ad aderirvi con l'immissione sul mercato di immobili che non venivano presi in considerazione perché pericolanti o eretti in aree remote: è la prima grande città che mette a disposizione le abitazioni storiche (che ricordiamo vanno ristrutturate) in pieno centro storico con prezzi bassissimi.

Alcuni borghi in Campania sono già presenti nella lista delle 'Case a 1 euro', soprattutto nella provincia, a pochi chilometri da Napoli: a Salerno, precisamente ad Altavilla Silentina sono state messe in vendita numerosi immobili, così come nei comuni di Teora e Bisaccia e Zungoli tutti nella provincia di Avellino.